Από την εκτόξευση στην προσγείωση – Η SpaceX δείχνει πόσο εύθραυστη είναι η «έκρηξη» της AI

Η μετοχή της SpaceX υποχώρησε για λίγη ώρα την Τρίτη κάτω από τα 150 δολάρια, δηλαδή χαμηλότερα από την τιμή της πρώτης συναλλαγής κατά την είσοδό της στην αγορά πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες. Η πτώση αυτή έριξε επίσης τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κάτω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης του Ίλον Μασκ έχασε τη Δευτέρα περίπου 400 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ οδεύει προς τέταρτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Η SpaceX κατέγραψε εντυπωσιακά κέρδη μετά την ιστορική εισαγωγή της στο χρηματιστήριο στις 12 Ιουνίου, ξεπερνώντας για σύντομο χρονικό διάστημα την Amazon και τη Microsoft σε χρηματιστηριακή αξία. Ωστόσο, στη συνέχεια υποχώρησε ξανά κάτω από αμφότερες, καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός των επενδυτών άρχισε να εξασθενεί.

Η μετοχή κατρακύλησε κατά 16% τη Δευτέρα, μετά τις απώλειες 3,6% και 5% που είχε καταγράψει στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις αντίστοιχα.

Τη Δευτέρα, η εταιρεία ανακοίνωσε την έκδοση senior unsecured notes (ομολογίες ανώτερης εξασφάλισης χωρίς εμπράγματη ασφάλεια), ενώ αποκάλυψε ότι στις 19 Ιουνίου διέθετε 100,8 δισ. δολάρια σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Την ίδια ημέρα, η SpaceX αποκάλυψε επίσης ότι υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία παροχής υπολογιστικής ισχύος με τη startup τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα Reflection, δίνοντας στην εταιρεία πρόσβαση στην υποδομή Colossus του Μασκ.

Μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο μέσος επενδυτής που είχε αγοράσει μετοχές της SpaceX είδε σχεδόν όλα τα κέρδη του να εξανεμίζονται.

Μετά την IPO ύψους 86 δισ. δολαρίων, η SpaceX προχωρά σε δανεισμό 20 δισ. δολαρίων

Ένα ερώτημα που απασχολεί αναλυτές και επενδυτές, είναι αν η SpaceX χρειάζεται ακόμα χρήματα.

Λίγο μετά την εξασφάλιση 86 δισ. δολαρίων μέσω μιας ιστορικής δημόσιας προσφοράς (IPO), η SpaceX του Ίλον Μασκ σχεδιάζει να αντλήσει τουλάχιστον άλλα 20 δισ. δολάρια, αυτή τη φορά μέσω έκδοσης ομολόγων, όπως σημειώνει και το Axios.

Η δημόσια προσφορά της SpaceX νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανέδειξε τη σημασία της χρηματιστηριακής αγοράς για την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες βασίζονται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην αγορά εταιρικών ομολόγων για να αντλήσουν κεφάλαια για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την περασμένη εβδομάδα, αναλυτές της JPMorgan στην αγορά ομολόγων ανέφεραν ότι το χρέος για data centers ήταν ο «κυριότερος μοχλός» της σχεδόν ρεκόρ έκδοσης εταιρικών ομολόγων στην αρχή του έτους. «Δεν έχουμε καν φτάσει στα μέσα του έτους, και οι χρηματοδοτήσεις για hyperscalers, data centers και ημιαγωγούς ήδη αγγίζουν τα 165 δισ. δολάρια - 27 δισ. πάνω από το συνολικό ποσό ολόκληρου του 2025», ανέφεραν.

Τα έσοδα από την έκδοση ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση ενός “bridge loan” (δάνειο-γέφυρα) ύψους 20 δισ. δολαρίων που είχε λάβει η SpaceX τον Μάρτιο, ενόψει της προετοιμασίας της για είσοδο στο χρηματιστήριο. Τέτοια δάνεια λειτουργούν ουσιαστικά ως “γέφυρα” ρευστότητας, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που σχεδιάζουν να γίνουν δημόσιες έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να αντέξουν πιθανές δυσμενείς συνθήκες στις αγορές.

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο οι εταιρείες να αναχρηματοδοτούν τα bridge loans τους μέσω της αγοράς ομολόγων μετά την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, το μέγεθος της συμφωνίας της SpaceX δείχνει πόσο μεγάλη είναι η σημερινή “έκρηξη” στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η SpaceX χρειάζεται περισσότερα χρήματα, σχολιάζει το Axios.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η SpaceX ενημέρωσε τους δυνητικούς αγοραστές των ομολόγων ότι στις 19 Ιουνίου διέθετε περίπου 100,8 δισ. δολάρια σε μετρητά, ισοδύναμα μετρητών και επενδυτικούς τίτλους διαθέσιμους.

Αυτά είναι περισσότερα από ό,τι είχε η Microsoft στην τράπεζα στο τέλος του περασμένου έτους.

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πολλούς αριθμούς που είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς.

Η εμφάνιση του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο είναι ένα από αυτά.

Η κατανάλωση ταμειακών διαθεσίμων της SpaceX αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα.

Αφού συνυπολογιστούν οι επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό (capex), η SpaceX κατέγραψε πέρυσι καθαρές δαπάνες 14,12 δισ. δολαρίων, ξοδεύοντας περισσότερα απ’ όσα έφερε σε έσοδα.

Το ποσό αυτό είναι πάνω από το διπλάσιο των αρνητικών ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας, που είχαν φτάσει τα 5,39 δισ. δολάρια την προηγούμενη χρονιά.

Φέτος, η SpaceX ενδέχεται να παρουσιάσει αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Michael Leshock της KeyBanc Capital Markets.

Οι επενδυτές θα πρέπει μάλλον να συνηθίσουν τα κόκκινα νούμερα.

«Οι επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να οδηγήσουν σε έλλειμμα ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια», έγραψαν οι αναλυτές της S&P Global Ratings, η οποία, μαζί με τις Moody's και Fitch, απένειμε βαθμολογίες επενδυτικού βαθμού στη SpaceX.

«Η αξιολόγηση περιορίζεται από τους αυξημένους κινδύνους εκτέλεσης και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση κεφαλαίου, διαρκώς αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές και ένα ευρύ φάσμα πιθανών αποτελεσμάτων όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων», ανέφερε η Moody's.

Οι επενδυτές έχουν μετριάσει τον ενθουσιασμό τους για τις μετοχές της SpaceX, οι οποίες σημείωσαν πτώση άνω του 16% τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να εξαφανιστούν περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της SpaceX, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Η μετοχή έχει πλέον υποχωρήσει πάνω από 20% τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις.

Κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Και μέχρι να φανεί η τελική εικόνα, οι επενδυτές μπορεί να δουν τη συμμετοχή τους να αποδυναμώνεται και τον κίνδυνο να αυξάνεται, εξαιτίας νέου δανεισμού, εκδόσεων ομολόγων, πωλήσεων μετοχών και της λήξης των περιορισμών διάθεσης (lockup).

Καθώς η κερδοφορία της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ακόμη μακρινός στόχος, οι μέτοχοι βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην άνοδο των τιμών των μετοχών για να δικαιολογήσουν αυτές τις επενδύσεις.

Για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της «έκρηξης» στην τεχνητή νοημοσύνη, οι τιμές αυτές πρέπει ουσιαστικά να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Πηγή: skai.gr

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