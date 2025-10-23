Λονδίνο: 3 συλλήψεις για παροχή βοήθειας στις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν στο Λονδίνο ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με τις αρχές, αφορά τη Ρωσία.

Οι συλλήψεις των τριών ανδρών, ηλικίας 48, 45 και 44 ετών, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο δυτικό και κεντρικό Λονδίνο, στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράβαση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται σε αστυνομικό τμήμα της βρετανικής πρωτεύουσας.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται τόσο στις διευθύνσεις όπου συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες, όσο και σε μια επιπλέον διεύθυνση στο δυτικό Λονδίνο.

Ο Ντόμινικ Μέρφι, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, δήλωσε: «Βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων, που θα περιγράφαμε ως "πληρεξούσιους", να στρατολογούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών».

Ο ίδιος απηύθυνε προειδοποίηση σε οποιονδήποτε ενδέχεται να μπει στον πειρασμό να εκτελέσει εγκληματική δραστηριότητα για λογαριασμό ξένου κράτους στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι «θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αυτού του είδους η δραστηριότητα θα ερευνηθεί και όποιος βρεθεί να εμπλέκεται να αναμένει ότι θα διωχθεί ποινικά, ενώ υπάρχουν δυνητικά πολύ σοβαρές συνέπειες για όσους καταδικαστούν».

