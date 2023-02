Παναμάς: Τουλάχιστον 39 οι νεκροί από τη σύγκρουση πούλμαν που μετέφερε μετανάστες με μίνι λεωφορείο

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Τετάρτη στον Παναμά, όταν ένα πούλμαν που μετέφερε μετανάστες και είχε προορισμό τις ΗΠΑ συγκρούστηκε με ένα μικρό λεωφορείο και έπεσε σε γκρεμό.

Οι μετανάστες είχαν ξεκινήσει από τη ζούγκλα του Νταριέν (κοντά στα σύνορα με την Κολομβία) και το λεωφορείο θα τους μετέφερε σε πανδοχείο. Ο προορισμός τους ήταν η Κόστα Ρίκα, απ’ όπου σκόπευαν να συνεχίσουν την πορεία τους προς τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του πούλμαν δεν σταμάτησε στο πανδοχείο, κοντά στην κοινότητα Γκουακαλά. Όταν επιχείρησε να κάνει αναστροφή για να επιστρέψει εκεί, συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Στο πούλμαν επέβαιναν συνολικά 66 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν ο οδηγός και ένας συνοδηγός. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τις εθνικότητες των θυμάτων, γνωστοποιώντας ότι θα ενημερώσουν πρώτα τις οικογένειες και τις πρεσβείες των χωρών τους.

Περίπου 20 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο, ορισμένοι εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

🚨#BREAKING: 23 injured people have been transported and 33 have died after the traffic accident in Gualaca, Chiriquí, #Panama pic.twitter.com/qesc6QV2sd