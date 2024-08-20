Σχεδόν 200 απολύσεις στο ορυχείο χρυσού στην Τουρκία όπου έχασαν τη ζωή τους εννέα εργαζόμενοι τον Φεβρουάριο

Ορυχείο χρυσού, όπου έχασαν τη ζωή τους εννιά άνθρωποι στη βορειοανατολική Τουρκία τον Φεβρουάριο, απολύει σχεδόν 200 εργαζομένους, ανακοίνωσε η εταιρεία Anagold.

«Δηλώνουμε προς λύπη μας ότι πρέπει να αποχωριστούμε 187 συναδέλφους μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της επιχείρησης, επικαλούμενη τη «δύσκολη οικονομική κατάσταση» που αντιμετωπίζει εξαιτίας «παραγωγικών δραστηριοτήτων που ανεστάλησαν».

Η εταιρεία SSR Mining, με έδρα το Ντένβερ και το Τορόντο, κατέχει το 80% των μετοχών της Anagold, ενώ το 20% ανήκει στην τουρκική εταιρεία Lidya.

Έπειτα από κατολίσθηση που παγίδευσε εννιά χρυσωρύχους, η περιβαλλοντική αδειοδότηση του μεταλλείου είχε ανακληθεί από τις τουρκικές αρχές.

Ωστόσο, για το συνδικάτο των εργαζομένων Bagimsiz Maden Is, η διεύθυνση της επιχείρησης θα όφειλε να αναλάβει την ευθύνη για τα «κενά όσον αφορά την εργασιακή ασφάλεια».

«Οι συνθήκες που προκάλεσαν την ανάκληση της άδειας δημιουργήθηκαν από τη (διοίκηση της) Anagold», ενώ, «εξαιτίας των περιβαλλοντικών επιπτώσεων», είναι πλέον αδύνατη η αξιοποίηση «οποιασδήποτε άλλης πηγής εσόδων» στην κοινότητα όπου βρίσκεται το χρυσωρυχείο, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο δικηγόρος του συνδικάτου, ο Μερτ Μπατούρ.

«Η Anagold θα όφειλε να καλύψει το οικονομικό κόστος των ενεργειών της» και «να πληρώνει τους μισθούς των εργαζομένων», πρόσθεσε.

Λοφίσκος που είχε σχηματιστεί εξαιτίας της απόθεσης εδάφους μετά την επεξεργασία του κατέρρευσε τον Φεβρουάριο, καλύπτοντας πελώρια επιφάνεια και παγιδεύοντας εννιά εργαζόμενους.

Σύμφωνα με προκαταρκτικό πόρισμα εμπειρογνωμόνων, το οποίο επικαλέστηκαν τουρκικά ΜΜΕ, οι υπεύθυνοι του χρυσωρυχείου δεν έλαβαν τις αναγκαίες προφυλάξεις παρότι γνώριζαν ότι υπήρχαν ρήγματα στον λοφίσκο χώματος, πετρών και φερτών υλών που προκάλεσε την καταστροφή.

Είχαν συλληφθεί τότε έξι στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται το χρυσωρυχείο.

Η επιχείρηση, που απασχολεί 667 εργαζόμενους, είχε βρεθεί ήδη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το 2022, όταν είχε αποκαλυφθεί διαρροή κυανιούχων αλάτων, που χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό του χρυσού από τα πετρώματα στα οποία περιέχεται, με τις αρχές να αναστέλλουν τη λειτουργία του μεταλλείου.

Άνοιξε ξανά μετά την καταβολή προστίμου, γεγονός που είχε προκαλέσει αγανακτισμένες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

