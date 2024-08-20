Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που έφερε ο τυφώνας Γκέμι και προκάλεσε πλημμύρες στην κεντρική Κίνα στα τέλη του Ιουλίου, μετέδωσαν χθες Δευτέρα επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Εξάλλου στη Ζισίνγκ, στην επαρχία Χουνάν, εξακολουθούν να αγνοούνται ακόμη δεκαπέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

«Όλες οι πληγείσες συνοικίες στην πόλη Ζισίνγκ ανέκτησαν πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, επικοινωνιών και ύδρευσης», σημείωσε πάντως το δίκτυο.

«Οι πλημμυροπαθείς επανεγκαταστάθηκαν σωστά» και «βρίσκεται σε εξέλιξη η ανοικοδόμηση μετά την καταστροφή», πρόσθεσε.

Οι καταστροφές στα τέλη του περασμένου μήνα οφείλονταν στον τυφώνα Γκέμι, που μετά τις Φιλιππίνες και την Ταϊβάν έφθασε πάνω από τη γη στην Κίνα και έπληξε σκληρά την επαρχία Χουνάν.

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα σχεδόν 300.000 κατοίκους κι ανέστειλαν τη λειτουργία των δημόσιων δικτύων συγκοινωνιών στην ανατολική Κίνα.

Επίσης τον Ιούλιο, ισχυρές βροχές στη βόρεια επαρχία Σανσί είχαν αποτέλεσμα να καταρρεύσει οδική γέφυρα, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 38 άνθρωποι.

Η Κίνα έζησε καλοκαίρι ακραίων —και άκρως αντιθέτων—, μετεωρολογικών συνθηκών: σφοδρές βροχές έπληξαν το ανατολικό και το νότιο τμήμα της, ενώ μεγάλο μέρος του βορρά ασφυκτιούσε από αλλεπάλληλους καύσωνες.

Η Κίνα είναι η χώρα του κόσμου με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, η οποία κάνει τις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες συχνότερες και εντονότερες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

