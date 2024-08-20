Καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στη σκηνή τη Δευτέρα γύρω στις 6.30 το πρωί (ώρα Ελλάδας) ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, προκειμένου να κλείσει τις εργασίες του Συνεδρίου των Δημοκρατικών, απευθυνόμενος σε ένα πλήθος που δεν σταμάτησε να τον επευφημεί καθόλη τη διάρκεια της ομιλίας του.

«Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στον Τζο Μπάιντεν, τον απίστευτο πρόεδρό μας», είχε δηλώσει χθες Δευτέρα βράδυ η Κάμαλα Χάρις, που επευφημήθηκε ηχηρά από το πλήθος σε σύντομη εμφάνισή της στο συνέδριο του Σικάγο, προτού ακολουθήσει ομιλία του αρχηγού του κράτους με την οποία επρόκειτο να παραδώσει τη σκυτάλη και τυπικά στην αντιπρόεδρό του ενόψει των προεδρικών εκλογών.

«Μαχόμαστε για ιδεώδη πολύτιμα για εμάς. Και δεν ξεχνάμε ποτέ: όταν μαχόμαστε, κερδίζουμε!», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Να προστατεύσουμε τη δημοκρατία - Καταδικασμένος κακοποιός ο Τραμπ που υποκλίνεται στον Πούτιν»

Υπό τα ρυθμικά συνθήματα «σ' ευχαριστούμε Τζο» και «σ'αγαπάμε Τζο», ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στην εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει καμία θέση για πολιτική βία στην Αμερική. «Δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι πως αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν νικάς», δήλωσε ο Μπάιντεν απευθυνόμενος στον Ρεπουμπλικανό προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε «loser» και «καταδικασμένο κακοποιό».

«Δίνουμε μάχη για την ψυχή της Αμερικής, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ένα σπάνιο σημείο καμπής όπου οι αποφάσεις μας θα καθορίσουν τη μοίρα του έθνους και του πλανήτη για τις επόμενες δεκαετίες», όπως είπε στη συνέχεια.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμύτατη κριτική για τις επιλογές του Τραμπ και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, κυρίως για τις σχέσεις του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. «Ο Πούτιν πίστευε ότι θα καταλάβει το Κίεβο σε 3 ημέρες και σήμερα, πάνω από 2 χρόνια αργότερα, η Ουκρανία είναι ακόμα ελεύθερη. Σε αντίθεση με τον Τραμπ, εμείς ήμασταν αυτοί που όχι μόνο ενώσαμε, αλλά και ισχυροποιήσαμε το ΝΑΤΟ για πολλά χρόνια, κάνοντας μέλη της Συμμαχίας χώρες όπως τη Φινλανδία και τη Σουηδία».

Κάλεσμα για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε νέα δημόσια έκκληση για εκεχειρία, με την κυβέρνησή του να δίνει «μάχη με τον χρόνο για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας».

Επιπλέον, υπογράμμισε πως οι διαδηλωτές που διαμαρτύρονται έξω από το Συνεδριακό Κέντρο του Σικάγο έχουν δίκαιο, καθώς πολλοί αθώοι σκοτώνονται και από τις δυο πλευρές του πολέμου.

«Γίναμε ξανά η πιο ισχυρή οικονομία του κόσμου - Έβαλα τα δυνατά μου, στηρίξτε την Κάμαλα»

Παρουσίασε τις δικές του νομοθετικές επιτυχίες, επισημαίνοντας το νομοσχέδιο για τις υποδομές και το νομοσχέδιο του για την τιμολόγηση των φαρμάκων και το κλίμα. «Η δουλειά ενός προέδρου είναι να προσφέρει για όλη την Αμερική. Χάρη σε εσάς, είχαμε μια από τις πιο εξαιρετικές τετραετίες προόδου που υπήρξαν ποτέ. «Όταν λέω εμείς, εννοώ την Καμάλα και εμένα», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν είπε ότι η επιλογή της Καμάλα Χάρις ως υποψήφιας αντιπροέδρου του το 2020 ήταν η «καλύτερη απόφαση σε όλη μου την καριέρα». Είπε επίσης ότι οι δύο τους έχουν γίνει «στενοί φίλοι» καθώς συνεργάστηκαν και ότι θα γίνει μία σπουδαία πρόεδρος. «Όπως πολλοί από τους καλύτερους προέδρους μας, υπήρξε αντιπρόεδρος», λέει ο Μπάιντεν, κάνοντας ένα αστείο για τη δική του εποχή ως το νούμερο δύο του Μπαράκ Ομπάμα. «Υπόσχομαι ότι θα είμαι ο καλύτερος εθελοντής που έχει δει ποτέ η καμπάνια των Χάρις-Ουάλτς».

Κατά το τέλος της ομιλίας του ο Τζο Μπάιντεν δάκρυσε δίνοντας στην κόρη του Άσλεϊ μια μεγάλη αγκαλιά, ενώ το πλήθος ξέσπασε σε επευφημίες. Εκείνη, μόλις είχε πει στο πλήθος ότι ο πατέρας της ήταν «ο μπαμπάς των κοριτσιών της πρώτης κατηγορίας». «Μπορούσα να δω ότι εκτιμούσε και εμπιστευόταν τις γυναίκες», είπε.

Το κοινό ζητωκραύγαζε στην αίθουσα, αλλά οι φωνές έγιναν ακόμα πιο δυνατές όταν ο Τζο Μπάιντεν σκούπισε τα δάκρυά του και αγκάλιασε την κόρη του πριν πει «ευχαριστώ».

