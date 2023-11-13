Εκλογές τον Αύγουστο του 2025 προαναγγέλλει η χούντα της Γκαμπόν

Η χούντα που κατέλαβε από τον Αύγουστο την εξουσία στην Γκαμπόν ανακοίνωσε σήμερα πως σκοπεύει να διεξάγει εκλογές τον Αύγουστο του 2025, δηλαδή δύο χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα που ανέτρεψε τον πρόεδρο Αλί Μπονγκό.

Οι πραξικοπηματίες διευκρίνισαν πως πρόκειται για ένα «ενδεικτικό» χρονοδιάγραμμα προς τη μετάβαση σε δημοκρατική διακυβέρνηση, το οποίο απομένει να οριστικοποιηθεί και να εγκριθεί κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα, προανήγγειλαν πως στα τέλη Οκτωβρίου του 2024 θα παρουσιάσουν το νέο Σύνταγμα, για την έγκριση του οποίου θα διενεργηθεί δημοψήφισμα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Στρατιωτικοί κατέλαβαν με πραξικόπημα την εξουσία στις 30 Αυγούστου, αφότου η κεντρική εκλογική επιτροπή της Γκαμπόν ανακοίνωσε την επανεκλογή του Αλί Μπονγκό για μια τρίτη προεδρική θητεία. Ο Αλί Μπονγκό ανέλαβε την προεδρία της Γκαμπόν το 2009, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο Ομάρ Μπονγκό ήταν ο μακροβιότερος ηγέτης της Αφρικής, αφού κυβερνούσε τη χώρα από το 1967.

Οι επικριτές του καταγγέλλουν ότι η οικογένεια Μπονγκό εκμεταλλεύτηκε τον ορυκτό πλούτο της χώρας για ίδιον όφελος αντί να μεριμνήσει για την ευημερία των περίπου 2 εκατομμυρίων πολιτών της.

Το πραξικόπημα του Αυγούστου στην Γκαμπόν ήταν το όγδοο σε χώρες της δυτικής και κεντρικής Αφρικής από το 2020. Ακολούθησε τα πραξικοπήματα στη Γουινέα, στο Τσαντ και στον Νίγηρα, και δύο διαδοχικά στο Μαλί και στην Μπουρκίνα Φάσο, προκαλώντας ανησυχία στις ξένες δυνάμεις που διατηρούν στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή.

Η κατάληψη της εξουσίας από στρατιωτικούς σε Μαλί, Μπουρκίνα Φάσο και Νίγηρα πυροδοτήθηκε λόγω της αποτυχίας των αρχών να καταπολεμήσουν εξεγέρσεις τζιχαντιστών που εξαπλώθηκαν στη ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ την τελευταία δεκαετία. Τα πραξικοπήματα έχουν καταδικαστεί από περιφερειακούς οργανισμούς που ασκούν πιέσεις στις ηγεσίες των καθεστώτων να προκηρύξουν εκλογές το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

