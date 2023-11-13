Σαράντα Ισπανοπαλαιστίνιοι έφυγαν για το Κάιρο από τη Λωρίδα της Γάζας

Μια ομάδα αποτελούμενη από περίπου 40 Ισπανούς πολίτες πέρασε σήμερα στην Αίγυπτο μέσω της διάβασης της Ράφα, επιβεβαίωσε ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες.

Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μεταξύ των 140-170 Ισπανών (κάποιοι έχουν διπλή υπηκοότητα) και μελών των οικογενειών τους που είχαν ζητήσει να τους επιτραπεί να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Επιβεβαιώνω ότι 33 Ισπανοπαλαιστίνιοι και 7 συγγενείς τους έχουν ήδη περάσει τη μεθοριακή διάβαση» είπε ο Άλβαρες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιβιβαστεί σε λεωφορεία και, συνοδευόμενα από μέλη της ισπανικής πρεσβείας, οδεύουν προς το Κάιρο.

Η Ισπανία έχει λάβει έγκριση από τις ισραηλινές αρχές για να απομακρυνθούν αύριο Τρίτη άλλοι 80 πολίτες της από τη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.