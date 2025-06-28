«Η τάση διορισμού απογόνων των Ναζί σε ηγετικές θέσεις στη συλλογική Δύση είναι προφανής», ισχυρίστηκε το Σάββατο η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχετικά με τον διορισμό της Μπλέιζ Μετρεβέλι ως επικεφαλής της MI6. Η 47χρονη είναι η πρώτη γυναίκα που γίνεται επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι ο παππούς της νέας επικεφαλής MI6 ήταν «Ουκρανός Ναζί και εγκληματίας πολέμου κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

«Η τάση είναι προφανώς νεοναζιστική: [Γερμανός Καγκελάριος] Φρίντριχ Μερτς, [μελλοντική Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ] Ανναλένα Μπέρμποκ, [Υπουργός Μεταφορών και Εσωτερικού Εμπορίου του Καναδά] Κρίστια Φρίλαντ, [πρώην Πρόεδρος της Γεωργίας] Σαλεμέ Ζουραμπισβίλι. Τώρα, η επικεφαλής της MI6, Μπλέιζ Μετρεβελί, μπορεί να προστεθεί στη λίστα. Κάποιος σκόπιμα και συνειδητά τοποθετεί απογόνους των Ναζί σε ηγετικές θέσεις στις χώρες της συλλογικής Δύσης», υποστήριξε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

Η διπλωμάτης είπε ότι ορισμένοι ιστορικοί πιστεύουν ότι ο παππούς της Μετρεβελί, Κονσταντίν Ντομπροβόλσκι, συμμετείχε στη σφαγή Εβραίων στην περιοχή Μπάμπι Γιαρ.

«Ο Ντομπροβόλσκι είπε μετά τον πόλεμο ότι δεν βρισκόταν στο Μπάμπι Γιαρ - τυπική συμπεριφορά για εγκληματίες πολέμου που επιδιώκουν να αποφύγουν την ευθύνη: φέρεται να έφυγε από το Κίεβο μια εβδομάδα πριν από την εκτέλεση. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι οι Γερμανοί θα είχαν απελευθερώσει έναν τόσο πολύτιμο υπάλληλο την παραμονή μιας από καιρό σχεδιασμένης ''δράσης''», συνέχισε η Ζαχάροβα.

Μετά το Κίεβο, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των Γερμανών, ηγήθηκε εκτελέσεων Εβραίων σε χωριά, πρόσθεσε.

«Το 1943, έλαβε άδειες από τα SS να πάρει τον γιο του Κονσταντίν (τον πατέρα της νέας επικεφαλής της MI6) στην Ευρώπη, μετά την οποία τα ίχνη του ''Χασάπη'' χάνονται, δεν υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτόν σε κανένα από τα ανοιχτά αρχεία. Πιθανότατα, εξοντώθηκε είτε από τις προελαύνουσες μονάδες του Κόκκινου Στρατού κατά την απελευθέρωση της Σοβιετικής Ουκρανίας, είτε μετά τον πόλεμο έλαβε την άξια τιμωρία από τις μονάδες NKVD-MGB, είτε οι ίδιοι οι άνθρωποί του τον σκότωσαν ευρισκόμενοι σε σύγχυση ή σε μια προσπάθεια να διαφύγει της δικαιοσύνης», είπε η Ζαχάροβα.

«Αλλά ο γιος του, ο Κονσταντίν Κονσταντίνοβιτς Μετρεβέλι-Ντομπροβόλσκι, επέζησε και κατέφυγε με τη μητέρα του, πρώτα στο Χονγκ Κονγκ (τότε υπό βρετανική κυριαρχία), όπου γεννήθηκε η κόρη του Μπλέιζ Μετρεβέλι, και αργότερα στη Βρετανία. Η Μπλέιζ αποφοίτησε από το Κέιμπριτζ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τη δημόσια θέα έως ότου επικυρώθηκε ως επικεφαλής της MI6».



Πηγή: skai.gr

