Πακιστάν: Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα των Πακιστανών Ταλιμπάν

Πέντε Πακιστανοί αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα, όταν το βανάκι στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε ενέδρα και δέχτηκε επίθεση με πυρά στην περιφέρεια Καράκ της επαρχίας Χιμπέρ Παχτούνκουα.

Οι Πακιστανοί Ταλιμπάν, μια ισλαμιστική οργάνωση γνωστή με την ονομασία Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν (TTP) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση. Η οργάνωση αυτή διεξάγει πόλεμο εναντίον του πακιστανικού κράτους εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι το όχημα δέχτηκε αρχικά επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και στη συνέχεια οι δράστες άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας τέσσερις αξιωματικούς και τον οδηγό τους. Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν οκτώ από τους επιτιθέμενους.

Ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι η αστυνομία ανέκαθεν διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε σε μια περίοδο που οι σχέσεις του Πακιστάν με το γειτονικό Αφγανιστάν βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους. Οι δύο χώρες προσπαθούν να τηρήσουν εκεχειρία μετά τις χειρότερες μεθοριακές συγκρούσεις που έχουν σημειωθεί αφότου κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν. Το Πακιστάν λέει ότι εξτρεμιστικές οργανώσεις χρησιμοποιούν το έδαφος του Αφγανιστάν για να σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον του. Οι Ταλιμπάν το διαψεύδουν, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του Πακιστάν είναι εσωτερικό του ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

