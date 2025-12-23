Η ρωσική γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία αποτελούσε «χρυσή ευκαιρία» για τον Βλαντιμίρ Αρσένιεφ. Ο 75χρονος επιστήμονας ηγείται μιας εταιρείας στη Μόσχα που κατασκευάζει εξαρτήματα για μια συσκευή επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τα πληρώματα αρμάτων μάχης.

Ενόσω τα ρωσικά τανκς διέσχιζαν την Ουκρανία το 2022, η επιχείρησή του ήταν γεμάτη με αμυντικές παραγγελίες. Αλλά οι παραγγελίες που έλαβε αποδείχθηκαν «δηλητηριασμένο μήλο», όπως αφηγήθηκε σε μια σειρά συνεντεύξεων στο Reuters, την πρώτη φορά που μίλησε δημόσια για τα προβλήματά του. Έπρεπε να αυξήσει την παραγωγή με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να παραδώσει τα συμφωνηθέντα σε ασφυκτικές προθεσμίες σε τιμές που καθόριζε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η αποτυχία δεν ήταν επιλογή. Επικαλούμενη το φάντασμα του σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν, η ρωσική κυβέρνηση απείλησε τους κατασκευαστές αμυντικών συστημάτων με φυλάκιση εάν δεν τηρούσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Μέχρι την άνοιξη του 2023, το εργοστάσιο του Αρσένιεφ είχε καθυστερήσει στην παραγωγή, και τα ανώτερα στελέχη βρίσκονταν σε διαμάχη, όπως δείχνουν συνεντεύξεις με δύο βασικούς παράγοντες και δικαστικά έγγραφα.

Ο Σεργκέι Μοσιένκο, μειοψηφικός μέτοχος, είπε ότι μπορούσε να δει ότι η εταιρεία θα έχανε τις προθεσμίες, οπότε το έκανε γνωστό. «Το υπουργείο Άμυνας είναι ο πελάτης», δήλωσε στο Reuters. «Έχουν πάντα δίκιο». Οι αξιωματούχοι στους οποίους στράφηκε ο Αρσένιεφ για βοήθεια τον αγνόησαν, είπε ο επικεφαλής του εργοστασίου.

Με την εταιρεία να πλησιάζει την πτώχευση, ο Αρσένιεφ στις 26 Ιουλίου 2024 πήγε στην Κόκκινη Πλατεία. Έξω από το Κρεμλίνο, κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν, έριξε βενζίνη στο σώμα του και αυτοπυρπολήθηκε.

Πέρασε εβδομάδες στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, είπε.

Μιλώντας στο Reuters από το νοσοκομείο, ο Αρσένιεφ αμφισβήτησε το γεγονός ότι οι συμβάσεις αντιμετώπιζαν προβλήματα, λέγοντας ότι άτομα που προσπαθούσαν να τον υπονομεύσουν είχαν στείλει αβάσιμες καταγγελίες στις αρχές.

«Πώς γίνεται μια εταιρεία που λαμβάνει αυξανόμενες παραγγελίες και εκπληρώνει αυτές τις παραγγελίες να ''πεθαίνει;''» διερωτήθηκε. «Αυτό πιθανώς σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα».

Το Κρεμλίνο και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησαν σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση του Αρσένιεφ ή τον χειρισμό των αμυντικών συμβάσεων γενικότερα.

Η αμυντική βιομηχανία υπό πίεση

Οι δυσκολίες στην εταιρεία του Αρσένιεφ, το Κεντρικό Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας Volna, αποκάλυψαν τις πιέσεις στις ρωσικές αμυντικές εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν χρόνια αιτήματα για αύξηση της παραγωγής.

Ο Αρσένιεφ δεν είναι ο μόνος με δυσκολίες, σύμφωνα με έρευνα του Reuters για τις δικαστικές αποφάσεις της Μόσχας.

Τουλάχιστον 34 άτομα έχουν αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για «διατάραξη των κρατικών αμυντικών διαταγών» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο των δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας της Μόσχας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τουλάχιστον 11 διευθυντές εταιρειών και δύο ανώτερα στελέχη.

Από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι κατασκευαστές της χώρας έχουν αυξήσει την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού, πυραύλων, αρμάτων μάχης και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ξεπερνώντας αυτό που μπορεί να παράγει ή προμηθεύεται το Κίεβο από δυτικούς συμμάχους. Αλλά ο τομέας μαστίζεται επίσης από αναποτελεσματικότητα και διαφθορά, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους, τις καθυστερήσεις στην παραγωγή και τις μη τηρούμενες ποσοστώσεις, σύμφωνα με τον Ματιέ Μπουλέγκ, σύμβουλο στη δεξαμενή σκέψης Chatham House του Λονδίνου, και έναν αριθμό άλλων δυτικών αναλυτών ασφαλείας.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου - η συγκέντρωση των αποφάσεων στο υπουργείο Άμυνας και στον κρατικό όμιλο άμυνας Rostec, και η επιβολή αυστηρών κανόνων στους εργολάβους - βλάπτει την ικανότητα των εταιρειών να καινοτομούν και να εκσυγχρονίζονται, δήλωσε ο Μπουλέγκ στο Reuters.

Αυτό πιθανότατα δεν θα επηρεάσει την ικανότητα της Ρωσίας να παραμείνει απειλή για την Ουκρανία και τη Δύση βραχυπρόθεσμα, διευκρίνισε ο Μπουλέγκ σε μια δημοσίευση του Ιουλίου, αλλά «θα δυσκολέψει τη Ρωσία να διατηρήσει τον ανταγωνισμό με τους αντιπάλους της».

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, η Rostec απέρριψε ως «προπαγανδιστικούς μύθους» τυχόν ισχυρισμούς του πρακτορείου ειδήσεων σχετικά με την «υποβάθμιση» της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας.

«Όλα είναι καλά με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία», ανέφερε η Rostec σε ανακοίνωση στον λογαριασμό της στο Telegram. «Οι Δυτικοί συνάδελφοί μας μπορούν μόνο να ονειρεύονται τον ρυθμό ανάπτυξης που έχει η Rostec».

Τελικά, ο στρατός δεν έλαβε εγκαίρως τις συσκευές επικοινωνίας που χρειαζόταν, σύμφωνα με την εταιρεία που τις συναρμολογεί, Luch Factory, η οποία ανήκει από κοινού σε μια αλυσίδα εταιρειών της Rostec.

Αυτό οφειλόταν εν μέρει στο γεγονός ότι η εταιρεία του Αρσένιεφ δεν προμήθευσε εξαρτήματα όταν έπρεπε, δήλωσε η Luch στην ετήσια έκθεσή της για το 2023, μια κατηγορία που αρνείται ο Αρσένιεφ. Δεν ήταν σαφές από την έκθεση πόσο μεγάλες ήταν οι παραγγελίες ή πόσο καθυστέρησαν. Ο διευθυντής της Luch, Αντρέι Πεστραγιάεφ, αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες.

Μια διαμάχη με την κυβέρνηση σχετικά με την τιμή των εξαρτημάτων της Volna άφησε την εταιρεία χωρίς κεφάλαια, δήλωσε ο Αρσένιεφ.

Οι λογαριασμοί της στη συνέχεια πάγωσαν επειδή δεν πλήρωσε φόρους, σύμφωνα με τον Αρσένιεφ και το SPARK, μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax και συγκεντρώνει πληροφορίες από εταιρικά και κρατικά αρχεία. Οι μισθοί δεν καταβλήθηκαν, οδηγώντας σε αγωγές.

«Ξαφνικά βρεθήκαμε κοντά στην πτώχευση», δήλωσε ο Αρσένιεφ. Οι δικαστικοί επιμελητές που κλήθηκαν για την είσπραξη χρεών τον Σεπτέμβριο του 2024 δεν μπόρεσαν να βρουν περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να κατασχέσουν, όπως δείχνει ο ιστότοπός τους.

Για να καλύψει τις ανάγκες του στρατού, η Luch έπρεπε να σχεδιάσει και να παράγει τη δική της έκδοση των εξαρτημάτων της Volna, δήλωσε ο Πεστραγιάεφ στο Reuters.

Από τον Ιανουάριο, υπήρχε έλλειμμα στις συσκευές της Luch, δήλωσε ένας έμπορος στρατιωτικού εξοπλισμού που τις προμηθεύει σε ρωσικές μονάδες πρώτης γραμμής υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν αυτό εξακολουθούσε να ισχύει. Ο Πεστραγιάεφ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η Rostec δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση ή τον χειρισμό των αμυντικών συμβάσεων. Ο στρατός επίσης δεν σχολίασε.

Επικαλούμενοι τον... Στάλιν

Ο τόνος για το πώς το Κρεμλίνο αντιμετωπίζει τους κατασκευαστές καθορίστηκε από τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην Ρώσο πρόεδρο που αναπληρώνει τον Πούτιν ως πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, του οργάνου που επιβλέπει την αμυντική βιομηχανία.

Σε μια συνάντηση τον Μάρτιο του 2023 με ηγέτες της βιομηχανίας, διάβασε ένα τηλεγράφημα του Στάλιν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, στο οποίο δήλωνε ότι ένας κατασκευαστής που δεν θα παραδώσει όπλα εγκαίρως θα «συντριβεί σαν εγκληματίας».

«Συνάδελφοι, θέλω να ακούσετε τι λέω και να θυμάστε τα λόγια του αρχιστράτηγου», είπε ο Μεντβέντεφ στην αίθουσα γεμάτη διευθυντές, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τα σχόλιά του που στάλθηκαν μέσω του Κρεμλίνου.

Την απειλή του Μεντβέντεφ επισημαίνει ένας νόμος του 2017 που καθιστά ποινικό αδίκημα - που τιμωρείται με έως και 10 χρόνια φυλάκιση - τη μη τήρηση μιας αμυντικής σύμβασης για την επιδίωξη προσωπικού οφέλους. Μόνο μία δίωξη καταγράφηκε στον ιστότοπο των δικαστηρίων της Μόσχας πριν από την έναρξη του πολέμου.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο νόμος τροποποιήθηκε για να διευρύνει τον κατάλογο των λαθών που μπορούν να διωχθούν. Τώρα περιλαμβάνει την άρνηση υπογραφής αμυντικής σύμβασης ή την αδυναμία εκπλήρωσης, ανεξάρτητα, σε ορισμένες συνθήκες, αν οι κατηγορούμενοι επεδίωκαν προσωπικό οφέλος.

Τον επόμενο Ιανουάριο, ο Πούτιν προέτρεψε τους εισαγγελείς να «εντείνουν τον έλεγχο» της έγκαιρης εκπλήρωσης των εντολών άμυνας.

Τουλάχιστον πέντε από τους 35 κατηγορούμενους που κατονομάστηκαν από το Reuters καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έως και έξι ετών και 15 άλλοι κρατήθηκαν εν αναμονή της δίκης.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται ο Σεργκέι Κριούτσκοφ, πρώην επικεφαλής μιας ρωσικής κατασκευαστικής εταιρείας στην οποία ανατέθηκαν συμβάσεις για την κατασκευή ενός κέντρου logistics για την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κρατικών Αποθεμάτων (Rosrezerv), η οποία διαχειρίζεται στρατηγικά αποθέματα τροφίμων, καυσίμων και εξοπλισμού για ανάπτυξη κατά τη διάρκεια πολέμων και εθνικών έκτακτων αναγκών.

Ο δικηγόρος του δήλωσε σε δικαστήριο της Μόσχας τον Ιανουάριο του 2024 ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία του «δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα» για την ικανότητα της εταιρείας να εκπληρώσει 12 αμυντικές συμβάσεις, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Κριούτσκοφ τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό τον Αύγουστο του 2023 και καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε πεντέμισι χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία ότι έβλαψε αμυντικές συμβάσεις χρησιμοποιώντας χρήματα που είχαν προκαταβληθεί στην εταιρεία του για μίσθωση οχημάτων που δεν αναφέρονταν στις συμφωνίες, σύμφωνα με τα αρχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία σπορ οχήματα BMW.

Ο Κριούτσκοφ τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό τον Αύγουστο του 2023 και καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε πεντέμισι χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία ότι έβλαψε αμυντικά συμβόλαια χρησιμοποιώντας χρήματα που είχαν προκαταβληθεί στην εταιρεία του για μίσθωση οχημάτων που δεν αναφέρονταν στις συμφωνίες, σύμφωνα με τα αρχεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τουλάχιστον τρία SUV BMW.

Ο Κριούτσκοφ υποστήριξε ότι τα αυτοκίνητα προορίζονταν για επαγγελματικούς σκοπούς και είπε ότι η εταιρεία του, GES-Montazh, εκπλήρωνε τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Άσκησε έφεση κατά της καταδίκης του, αλλά το αποτέλεσμα είναι απόρρητο.

Τα έγγραφα δεν αποκαλύπτουν γιατί απολύθηκε από τη θέση του πέρυσι. Ο δικηγόρος του και η GES-Montazh δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Ούτε η Rosrezerv ούτε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Ο πρώην διαμεσολαβητής του Πούτιν για τις επιχειρήσεις, Μπόρις Τίτοφ, αναφέρθηκε από την εφημερίδα RBC της Ρωσίας τον Απρίλιο του 2023 ότι ζήτησε να εκδοθούν οδηγίες στους εισαγγελείς να «ασκούν ιδιαίτερη επαγρύπνηση» κατά την εφαρμογή του νόμου, λέγοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των υποθέσεων αφορούσε χαμένες προθεσμίες, κάτι που μπορεί να είναι αναπόφευκτο.

Το γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη δήλωσε στο Reuters ότι τέτοιες οδηγίες εκδόθηκαν στη συνέχεια από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, και έκτοτε έχει σταματήσει να λαμβάνει καταγγελίες σχετικά με τον νόμο. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα δεν σχολίασε.

Στρατιωτικές επικοινωνίες

Λίγους μήνες μετά την εισβολή της Ρωσίας, τα πληρώματα των αρμάτων μάχης αντιμετώπισαν έλλειψη ραδιοφώνων, σύμφωνα με τον Αντρέι Μορόζοφ, έναν Ρώσο στρατιώτη στην ανατολική Ουκρανία.

«Έχουν εξαντληθεί. Δεν υπάρχει ανεφοδιασμός», έγραψε ο Μορόζοφ σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του τον Αύγουστο του 2022.

Εκείνη την εποχή, οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεφαν πολλά ρωσικά άρματα μάχης, τα οποία έπρεπε να αντικατασταθούν μαζί με εξοπλισμό όπως οι ασυρμάτοι που χρησιμοποιούν τα πληρώματα για επικοινωνία.

Ο Μορόζοφ αυτοκτόνησε τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με έναν Ρώσο νομοθέτη που επικαλέστηκε αλληλογραφία που είπε ότι έλαβε από το υπουργείο Άμυνας. Ένα σημείωμα αυτοκτονίας που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιό του ανέφερε ότι η μονάδα του υπέφερε από ελλείψεις εξοπλισμού, κάτι που το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα. Ο στρατός και το υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασαν.

Τα συστήματα επικοινωνίας για τα οποία έγραψε ο Μορόζοφ συνδέουν ακουστικά και μικρόφωνα ενσωματωμένα στα κράνη των στρατιωτών με τον ασύρματο ενός τανκ μέσω μιας συσκευής μεταγωγής. Η Volna ήταν τότε η μόνη εταιρεία που κατασκευάζε ηλεκτρονικές μονάδες για τις συσκευές μεταγωγής, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία που σχετίζονται με τις διαφορές της με την Luch και τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο των ρωσικών κρατικών προμηθειών.

Πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας, η Volna δεν παρήγε περισσότερες από 5.000 μονάδες ετησίως, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία. Αλλά μετά την εισβολή της Ρωσίας, χρειάζονταν πολύ περισσότερες. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Volna υπέγραψε συμβάσεις για την παράδοση περισσότερων από 50.000 μονάδων στην Luch κατά το επόμενο έτος.

Η δεκαπλάσια αύξηση της παραγωγής ήταν μια τεράστια επιχείρηση, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η εταιρεία έπρεπε να προσλάβει προσωπικό και να αναδιαμορφώσει τις διαδικασίες παραγωγής.

Η Volna έλαβε προκαταβολές αξίας περίπου 80% ορισμένων συμβάσεων, σύμφωνα με τα αρχεία. Αλλά μέχρι τον Απρίλιο του 2023, η Volna είχε μείνει πίσω στο σχέδιο παραγωγής της, σύμφωνα με έγγραφα που σχετίζονται με μια ξεχωριστή διαμάχη μεταξύ της εταιρείας και του αρχιμηχανικού της εκείνη την εποχή, Αντρέι Μπουτσίνσκι.

Ένα άγνωστο άτομο στη Volna επέπληξε τον Μπουτσίνσκι για καθυστέρηση με ένα τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο υποστήριξε σε μια αγωγή ότι ήταν αδικαιολόγητο. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της Volna, λέγοντας ότι ο Μπουτσίνσκι παρείχε ένα σχέδιο εγκαίρως, αλλά δεν το υπέβαλε στη μορφή που ζητήθηκε. Ο Μπουτσίνσκι αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση.

Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2023, ο Μοσιένκο, ο μειοψηφικός μέτοχος, έγραψε επιστολές στη Rostec και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), διάδοχο της σοβιετικής KGB, λέγοντας ότι οι συμβάσεις αντιμετώπιζαν προβλήματα.

«Ως μέτοχος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα», δήλωσε ο Μοσιένκο στο Reuters. «Διαφορετικά, θα λογοδοτήσω ποινικά».

Οι καταγγελίες του Μοσιένκο πυροδότησαν έρευνες. Έδειξε στο Reuters ένα απόσπασμα από μια επιστολή που είπε ότι έλαβε από το υπουργείο Άμυνας, στην οποία αναφερόταν ότι οι στρατιωτικοί εισαγγελείς διερευνούσαν φερόμενες παρατυπίες στην εκπλήρωση των συμβάσεων. Δεν κοινοποίησε ολόκληρη την επιστολή, επικαλούμενος νόμους που προστατεύουν τα στρατιωτικά μυστικά.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει την κατάσταση αυτών των ερευνών, αλλά δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Αρσένιεφ ή κάποιος από τους υπαλλήλους του αντιμετώπιζε ποινικές κατηγορίες. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα, η Rostec και η FSB δεν απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση που στάλθηκαν μέσω email.

Σύμφωνα με τον Αρσένιεφ, οι επιθεωρήσεις από διάφορες αρχές διέκοψαν την εργασία σχετικά με τις παραγγελίες, αλλά αυτές παραδόθηκαν εγκαίρως.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το υπουργείο Άμυνας έριξε μια βόμβα: είπε στον Αρσένιεφ ότι μείωνε σχεδόν κατά το ήμισυ το ποσό που θα πλήρωνε η Luch για τις μονάδες της Volna, σύμφωνα με τα έγγραφα που σχετίζονται με τις διαφορές μεταξύ των εταιρειών.

Η Luch επιδιώκει τώρα να ανακτήσει πάνω από 65 εκατομμύρια ρούβλια (700.730 ευρώ) σε προκαταβολές που καταβλήθηκαν στη Volna, σύμφωνα με τα έγγραφα. Αυτό είναι 7 εκατομμύρια ρούβλια περισσότερα από τα συνολικά έσοδα της Volna το 2020, το τελευταίο έτος για το οποίο η εταιρεία δημοσίευσε λογαριασμούς.

Το υπουργείο υποστήριξε στον Αρσένιεφ ότι επανυπολόγισε την τιμή αφού η Volna αυτοματοποίησε μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής της διαδικασίας, μειώνοντας το κόστος, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας που χειρίστηκε τις συμβάσεις της Volna, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Volna δεν επικοινώνησε με το υπουργείο για την επίλυση της διαφοράς, κάτι που ο Αρσένιεφ αρνείται.

Η Volna ανέστειλε την παραγωγή για έξι εβδομάδες και αμφισβήτησε την απόφαση στο δικαστήριο, είπε ο Αρσένιεφ

Ένας δικαστής που αποφάνθηκε σε αγωγή που άσκησε η Luch κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση του υπουργείου να μειώσει το ποσό που θα πληρωνόταν για τις μονάδες έβλαπτε τον αγωγό εφοδιασμού της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτό οδήγησε στη «μη εκπλήρωση (διακοπή) του κρατικού προγράμματος αμυντικών προμηθειών του 2024 για την προμήθεια προϊόντων που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση για τη SVO», έγραψε ο δικαστής, χρησιμοποιώντας ένα ακρωνύμιο για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο δικαστής αποφάνθηκε υπέρ της Volna, αλλά πάνω από δώδεκα σχετικές αγωγές παραμένουν ανεπίλυτες.

Μετά τη διαμαρτυρία του στην Κόκκινη Πλατεία, ο Αρσένιεφ είπε ότι συνέχισε να εργάζεται από το νοσοκομείο για να επιλύσει τα οικονομικά και νομικά προβλήματα του εργοστασίου, με μικρή επιτυχία. Η εταιρεία του εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά αναγκάστηκε να μειώσει το μέγεθός της και οι παραγγελίες της είναι πολύ μικρότερες.

Τώρα που επέστρεψε στη δουλειά, περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του παρακολουθώντας δικαστικές ακροάσεις.

Το μόνο σημάδι ότι αξιωματούχοι ή εισαγγελείς παρατήρησαν την απεγνωσμένη πράξη αυτοπυρπόλησής του: Τον Οκτώβριο του 2024, ένα δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο με ένα άγνωστο ποσό για τη διοργάνωση μιας μη εξουσιοδοτημένης διαδήλωσης σε μια ευαίσθητη τοποθεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.