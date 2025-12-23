Πιστόριους: Mαζί με τις ΗΠΑ έχουμε τεράστια αποτρεπτική ισχύ

Ο Γερμανός υπ. Άμυνας αφήνει ανοιχτή ενδεχόμενη γερμανική συμμετοχή σε ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, ενώ δεν θεωρεί πιθανό το σενάριο διευρυμένου πολέμου. Στελέχη της CSU ζητούν επαφές Ευρώπης-Πούτιν.Aνταπόκριση από το Βερολίνο



Aνοιχτό αφήνει ο Γερμανός υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους το ενδεχόμενο οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να συμμετάσχουν σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, μιλώντας στην εφημερίδα Zeit. «Είναι υποθετικές σκέψεις» διευκρίνισε, άλλωστε δεν είναι «πρόθυμος» ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: Deutsche Welle

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Πιστόριους, είναι σημαντικό ότι «οι Ευρωπαίοι έχουν δηλώσει τη βασική επιθυμία τους για συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή δύναμη». Συνεχίζει μάλιστα στέλνοντας μήνυμα και προς την Ουάσινγκτον: «Αυτό καθιστά σαφές ότι τώρα η μπάλα πέφτει στο γήπεδο των ΗΠΑ, που θα πρέπει να συμβάλουν σημαντικά στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τις ΗΠΑ διαθέτουμε τεράστια αποτρεπτική δύναμη».«Ο Πούτιν δεν σχεδιάζει Παγκόσμιο Πόλεμο»Απαντώντας στην ερώτηση «πόσο κοντά βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο» και κληθείς να σχολιάσει την πρόσφατη δήλωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από το Βερολίνο ότι πιθανώς «θα ζήσουμε έναν πόλεμο όπως οι παππούδες μας», ο Μπόρις Πιστόριους εμφανίζεται συγκρατημένος.«Ίσως ο Ρούτε ήθελε να σκιαγραφήσει γλαφυρά τι μπορεί να συμβεί. Δεν πιστεύω σε ένα τέτοιο σενάριο. Κατά τη γνώμη μου, ο Πούτιν δεν σχεδιάζει έναν πλήρους κλίμακας Παγκόσμιο Πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ. Θέλει να καταστρέψει το ΝΑΤΟ εκ των έσω, θέτοντας εν αμφιβόλω την αποφασιστικότητά του και δοκιμάζοντας πώς θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ μετά την 13η ή 15η παραβίαση του εναέριου χώρου του (...) O Πούτιν εργάζεται με στρατηγική, προκειμένου να πείσει τους Αμερικανούς να αποσυρθούν».Και ο υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κινείται σε παρόμοιο πνεύμα με τον Μπόρις Πιστόριους. Σε νέες δηλώσεις του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa τονίζει τη σημασία της ύπαρξης «σοβαρών» εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση, και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ.Όπως σημειώνει: «Κάτι τέτοιο συνεπάγεται δέσμευση και γνήσια ετοιμότητα από όλους εκείνους που παρέχουν υποσχέσεις ότι θα σταθούν στο πλευρό της Ουκρανίας σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής». Μάλιστα ο Βάντεφουλ αναφέρει ότι οι όποιες παραχωρήσεις από πλευράς της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων και των εδαφικών, θα πρέπει να συνοδεύονται μόνο από εγγυήσεις ασφαλείας της Δύσης, και πρωτίστως των ΗΠΑ.Βουλευτές της CSU ζητούν διάλογο Ευρώπης-ΠούτινΤην ίδια ώρα ο επικεφαλής της Κ.Ο. των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) Αλεξάντερ Χόφμαν τάσσεται υπέρ άμεσων συνομιλιών Ευρωπαίων και Πούτιν. «Πρέπει να εκπροσωπήσουμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα κι αυτό είναι κάτι που πρέπει και μπορεί να γίνει και σε συνομιλίες με τον Πούτιν» αναφέρει στο dpa, υπογραμμίζοντας όμως ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσει με «μια φωνή». Kι όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις ανακοινώσεις Μακρόν ότι η Γαλλία είναι έτοιμη για άμεσες συνομιλίες με τον Πούτιν.Τέλος, σε συνέντευξή του στο dpa ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναφέρει ότι η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από την Ουκρανία και γι' αυτό θα πρέπει η Ουκρανία να παραμείνει ισχυρή. Γι' αυτό είναι απαραίτητο επίσης να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες και των νατοϊκών χωρών, όπως συμφωνήθηκε στη Χάγη, επισημαίνει ο Ρούτε, υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις υπηρεσιών πληροφοριών, η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη μετά το 2027.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.