Προειδοποίηση Τεχεράνης προς ΗΠΑ: «Ή διαπραγμάτευση ή βενζίνη στα 6 δολάρια»

Σκληρή γραμμή φαίνεται να διατηρεί η Τεχεράνη την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

«Το Ιράν δεν υποκύπτει στη βία ή στις απειλές», δήλωσε ο Ιρανός βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της ισχυρής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, λίγο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από την Ινδία, ότι «είτε θα καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία είτε θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο».

«Στον στρατιωτικό πόλεμο, η τακτική μας είναι οφθαλμόν αντί οφθαλμού· στον διπλωματικό πόλεμο, είναι δράση απέναντι στη δράση», έγραψε ο Ρεζαΐ στην πλατφόρμα X.

Κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του ο εξέχων Ιρανός αξιωματούχος χλεύασε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ.

«Μην πιστεύετε την μπλόφα του αποτυχημένου προέδρου· ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν· αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι και ας μπλοφάρουν μέχρι να βγάλει η γλώσσα τους μαλλιά. Το Ιράν δεν υποκύπτει στη βία ή στις απειλές».

در دوره جنگ نظامی تاکتیک ما چشم در مقابل چشم بود، در جنگ دیپلماتیک اقدام در مقابل اقدام است.

بلوف رییس‌جمهور شکست‌خورده را باور نکنید، زمان به ضرر آمریکایی‌هاست.

اگر توافق می‌خواهند مذاکره کنند، اگر بنزین ۶ دلاری می‌خواهند بایستند و بلوف بزنند تا علف زیر پایشان سبز شود.

ایران زیر… — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) May 25, 2026

Πηγή: skai.gr

