Δολοφονία- Εξάρχεια: Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία είχε το θύμα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τη δολοφονία του 25χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου στα σκαλάκια του Λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια, στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη.

Στο σημείο του εγκλήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε κάλυκες, με το θύμα να έχει δεχτεί τα πυρά στο πρόσωπο.

Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την αστυνομία της γειτονικής χώρας για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως:

Παραβάσεις του νόμου περί όπλων

Κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Βιαιοπραγίες και πρόκληση σοβαρών φθορών

Κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτια

Ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων



Η παρουσία του στην Ελλάδα

Αντίθετα, με τη δράση του στη γενέτειρά του, ο 25χρονος Τούρκος υπήκοος, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα το 2024, δε φαινόταν να έχει απασχολήσει επίσημα τις ελληνικές Αρχές, πέρα από το γεγονός ότι είχε προσαχθεί δύο φορές στο πλαίσιο τυχαίων ελέγχων σε Βόλο και Αθήνα.

Στο περιστατικό της δολοφονίας δε φαίνεται να εμπλέκεται τρίτο άτομο, καθώς όλα δείχνουν ότι δράστης και θύμα ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το θύμα να σχετιζόταν με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και ο θάνατός του να αποτελεί αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.