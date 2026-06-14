Συλλήψεις για ναρκωτικά στον Ασπρόπυργο

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, στο πλαίσιο επιχείρησης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Οι συλληφθέντες είναι ημεδαποί ηλικίας 19, 26 και 30 ετών και κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές αξιοποίησαν πληροφορίες σχετικά με τη δράση ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά στον Ασπρόπυργο, με έναν από τους κατηγορούμενους να εργάζεται ως διανομέας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» πάρκο κοντά σε σχολικό συγκρότημα, καθώς και περιστερώνα στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Κατά τις έρευνες στις οικίες και στους χώρους που χρησιμοποιούσαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 11 δενδρύλλια κάνναβης, περίπου 235 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 13 τρίφτες, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 37 φυσίγγια, κυνηγετική καραμπίνα, σιδερογροθιά, αναδιπλούμενο σουγιά, πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ), καθώς και κρατική πινακίδα κυκλοφορίας που είχε δηλωθεί ως κλεμμένη.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.025 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

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