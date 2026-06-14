Η Ουκρανία κερδίζει τον πόλεμο των drones - Τώρα πρέπει να πείσει τον Τραμπ

Η Ουκρανία εξαντλεί τους πυραύλους Patriot, το δίκτυο ηλεκτροδότησής της μπαίνει στο καλοκαίρι σε κάκιστη κατάσταση και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι απασχολημένος με τον πόλεμό του στο Ιράν. Ωστόσο, όπως σημειώνει το Politico, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, το Κίεβο κερδίζει έδαφος.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της χώρας χτυπάνε τις γραμμές ανεφοδιασμού της Ρωσίας και εξαντλούν τις στρατιωτικές και οικονομικές της δυνάμεις. Οι δυνάμεις της έχουν επωφεληθεί από σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις: Η πρώτη γραμμή έχει σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί και το Κίεβο, για πρώτη φορά από το 2023, έχει ανακτήσει περισσότερο έδαφος από ό,τι έχει χάσει. Όλα αυτά έχουν προσφέρει στην Ουκρανία κάτι που δεν είχε εδώ και καιρό: χρόνο.

Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στους συμμάχους μια σπάνια ευκαιρία κατά την επικείμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7 να πείσουν τον Τραμπ ότι πρέπει να δώσει προσοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία ώστε να καλυφθούν συγκεκριμένα κενά - από την αεράμυνα έως τα όπλα μακράς εμβέλειας - πριν από την επόμενη ρωσική επίθεση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επιδιώξει να αξιοποιήσει αυτή την πιο αισιόδοξη εικόνα εντείνοντας τις διπλωματικές του επαφές με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ παράλληλα απευθύνεται δημόσια και ιδιωτικά στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να πραγματοποιήσουν συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Το επείγον ζήτημα τώρα είναι να ενισχυθεί η υποστήριξη της Δύσης σε βαθμό που να οδηγήσει τη Ρωσία να διαπραγματευτεί με καλή πίστη.

«Υπάρχει η αντίληψη ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο τεταμένη όσο ήταν παλαιότερα», δήλωσε στο Politico ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Υπάρχουν μικρές συγκρούσεις. Όμως, δεν είναι όπως ήταν πριν από δύο χρόνια ή πριν από ένα χρόνο».

Πέρυσι, ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τον Ζελένσκι επειδή δεν δέχτηκε μια συμφωνία και τον κατηγόρησε ότι υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Ωστόσο, αυτό συνέβη πριν βελτιωθεί η κατάσταση για το Κίεβο. Ευρωπαίοι διπλωμάτες δήλωσαν ότι η σύνοδος της G7, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα, θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για τους υποστηρικτές της Ουκρανίας να επαναδιατυπώσουν με σαφήνεια τη στήριξή τους προς το Κίεβο ενάντια στη Ρωσία, μεταξύ άλλων και με στρατιωτικά και οικονομικά μέσα.

«Οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν σήμερα σχεδόν το 100% της βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικό οι εταίροι μας στο G7, και ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, να συνεχίσουν να συμβάλλουν - ή τουλάχιστον να μη μειώσουν περαιτέρω τη στήριξή τους», δήλωσε ένας διπλωμάτης από μια μεγάλη χώρα της ΕΕ, ο οποίος μίλησε στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ΕΕ έχει καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας για τους επόμενους μήνες μέσω δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το Κίεβο επιδιώκει τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ επιπλέον, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τις επιτυχίες του στο πεδίο της μάχης εναντίον της Ρωσίας.

«Όλοι βλέπουν ότι η Ρωσία καίγεται, και θέλουμε να καεί ακόμα περισσότερο, αλλά χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Διεθνείς ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, θα συναντηθούν με τον Ζελένσκι για μια δίωρη συνάντηση στο Εβιάν-λε-Μπαιν. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα έχουν κατ’ ιδίαν συνομιλία κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση, ενώ αξιωματούχος της Ουκρανίας ανέφερε ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται να κανονιστεί.

Ένα βασικό ερώτημα είναι το μέλλον των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ενώ οι ΗΠΑ έχουν πάρει μια πιο αποστασιοποιημένη στάση εν μέσω της κρίσης με το Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε πριν από τη σύνοδο της G7 ότι το Κίεβο εξακολουθεί να θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον ηγείται των διαπραγματεύσεων. Η διαφορά τώρα είναι ότι η Ουκρανία επιθυμεί να συμμετάσχουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες - αν και το ερώτημα του ποιος θα εκπροσωπήσει τους Ευρωπαίους αποτελεί αντικείμενο έντονης, αλλά ατελέσφορης, συζήτησης.

Τόσο το Κίεβο όσο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συμφωνούν ότι η κοινή προσέγγιση για τις μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες θα πρέπει να αποκλείει την παραχώρηση εδαφικών παραχωρήσεων στη Μόσχα, χωρίς νομική αναγνώριση της Ρωσίας στην αμφισβητούμενη περιοχή του Ντονμπάς.

Παρά τις επιτυχίες του Κιέβου, η Ρωσία εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιες καταστροφές στην Ουκρανία και στις υποδομές της. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί 60 έως 70 πυραύλους αναχαίτισης σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα της Raytheon, της αμερικανικής εταιρείας που κατασκευάζει το εν λόγω σύστημα αναχαίτισης.

Ο Ουκρανός ηγέτης επιδιώκει να λάβει άδεια από τις ΗΠΑ για την εγχώρια κατασκευή πυραύλων Patriot και έχει ζητήσει από τη Γερμανία να του παραχωρήσει δεκάδες πυραύλους από τα αποθέματά της, με αντάλλαγμα πυραύλους που θα κατασκευάσει αργότερα το Κίεβο.

«Ο Ζελένσκι έχει καταστήσει σαφές ότι χρειάζεται περισσότερους πυραύλους», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν δείχνει την απόσπαση της προσοχής της Ουάσιγκτον. Οι απεσταλμένοπι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, είναι οι επικεφαλής διαπραγματευτές τόσο για τη σύγκρουση με το Ιράν όσο και για τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι δύο τους συνεχίζουν να βρίσκονται σε επαφή με τον Ζελένσκι και την ομάδα του, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν αναμένει καμία άμεση πρόοδο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ να συμβάλουν στη διαμεσολάβηση για μια διπλωματική λύση έχουν «παγώσει».

Οι Ευρωπαίοι πιθανότατα θα αξιοποιήσουν τη σύνοδο της G7 για να πείσουν τις ΗΠΑ για τα οφέλη της σύναψης συμφωνίας για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία.

Το Κίεβο έθεσε την ιδέα αυτή το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ έδειξε διστακτικότητα. Ο Αμρικανός πρόεδρος δεν θέλει να φανεί ότι δίνει μια νίκη στον Ζελένσκι, ανέφερε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος που διατηρεί επαφές με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ωστόσο, το Κίεβο έχει βρει άλλους πρόθυμους εταίρους. Οι Ουκρανοί έχουν υπογράψει μια σειρά συμφωνιών βιομηχανικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τον Καναδά για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κλίμακα που η ουκρανική βιομηχανία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να επιτύχει.

Μια ομάδα βρετανικών εταιρειών θα παραδώσει 120.000 drones στην Ουκρανία φέτος, στο πλαίσιο μιας σειράς συμφωνιών που υπογράφηκαν τον περασμένο χρόνο. Ο Καναδάς υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με την Ουκρανία τον Μάιο για την κατασκευή drones και την αποστολή τους στο μέτωπο. Ο γερμανικός αμυντικός κολοσσός Rheinmetall και εταιρείες κατασκευής πυραύλων έχουν επίσης συνεργαστεί με ουκρανικές εταιρείες σε προγράμματα πυραύλων και θωρακισμένων οχημάτων φέτος.

Η Ευρώπη έχει επίσης κάνει τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της άμεσης επαφής με τους Ρώσους, μεταξύ των οποίων μια συνάντηση στη Μόσχα μεταξύ των πρεσβευτών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας με έναν Ρώσο εκπρόσωπο.

Ωστόσο, η ΕΕ είναι διχασμένη ως προς το αν πρέπει να επιδιώξει την καθιέρωση επίσημου διαύλου διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα. Επίσης, παραμένει ασαφές αν ο Πούτιν είναι διατεθειμένος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η Ουκρανία έχει επίσης ασκήσει πιέσεις στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να εντείνουν την οικονομική πίεση προς τη Μόσχα, αλλά τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα - ιδίως από την πλευρά της Ουάσιγκτον. Η ΕΕ ενέκρινε τον Απρίλιο το 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά ανέβαλε την εφαρμογή μιας διάταξης που αφορούσε την απαγόρευση παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ρωσικά πετρελαιοφόρα, ελπίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο της G7, όπως ανέφεραν δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Η Ουάσιγκτον έχει ακολουθήσει την αντίθετη πορεία. Έχει χορηγήσει στη Ρωσία ελάφρυνση των κυρώσεων και έχει εκδώσει, από τον Μάρτιο, μια σειρά εξαιρέσεων 30 ημερών στον τομέα του πετρελαίου, με στόχο τη σταθεροποίηση των αγορών που έχουν διαταραχθεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Το να διατηρηθεί τουλάχιστον το ενδιαφέρον του Τραμπ για τον αγώνα της Ουκρανίας θα αποτελούσε μια επιτυχία για το Κίεβο και τους υποστηρικτές του. Ο Μακρόν ελπίζει να φιλοξενήσει τον Τραμπ σε ένα ιδιωτικό δείπνο στις Βερσαλλίες, προκειμένου να ενισχύσει τη δέσμευσή του όσον αφορά την Ουκρανία και άλλα ζητήματα που έχουν σημασία για την Ευρώπη. Ο Τραμπ, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν σκοπεύει να παρευρεθεί.

Το Εβιάν-λε-Μπαιν αποτελεί απλώς την πρώτη στάση σε μια σειρά διπλωματικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι. Η Πολωνία και η Ουκρανία συνδιοργανώνουν μια διάσκεψη για την ανάκαμψη της Ουκρανίας στο Γκντανσκ αμέσως μετά τη σύνοδο της G7. Ακολουθεί μια σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ υψηλού διακυβεύματος στην Άγκυρα, όπου η στήριξη της Ουκρανίας και οι αμυντικές δαπάνες θα βρεθούν ψηλά στην ατζέντα. Και στη συνέχεια, ο Μακρόν θα συγκαλέσει μια συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», που αποτελείται από τις χώρες που έχουν δεσμευτεί να παράσχουν στρατεύματα και στήριξη όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.