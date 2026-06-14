ΝΑΤΟ: Τι θα αποσύρουν οι ΗΠΑ από την Ευρώπη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ προγραμματίζουν σημαντική μείωση των στρατιωτικών δυνάμεών τους στην Ευρώπη, περιλαμβάνοντας τη μείωση των μαχητικών αεροσκαφών από 150 σε 100, με αεροσκάφη τύπου F-16 και F-15E να αποτελούν το βασικό μέρος της απόσυρσης.

Στα σχέδια απόσυρσης περιλαμβάνονται επίσης 11 από τα 26 αναγνωριστικά αεροσκάφη θαλάσσης, 8 αεροσκάφη ανεφοδιασμού, ένα υποβρύχιο, ένα αεροπλανοφόρο με τα συνοδευτικά πλοία και μαχητικά, καθώς και μία από τις δύο συστοιχίες βομβαρδιστικών για την άμυνα της Ευρώπης.

Τα δεδομένα αυτά έρχονται πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που πραγματοποιείται στις αρχές Ιουλίου, χωρίς όμως να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τις αποσύρσεις.

Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα αμερικανικών καθώς και γερμανικών Μέσων ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές Ιουλίου σχετικά με τα αμερικανικά σχέδια απόσυρσης στρατευμάτων και εξοπλισμών από την Ευρώπη. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times οι ΗΠΑ θέλουν να μειώσουν τα μαχητικά αεροσκάφη τους στην Ευρώπη από 150 σε 100. Πρόκειται ειδικότερα για αεροσκάφη τύπου F-16 και F-15E.



Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αποσύρουν 11 από τα 26 αναγνωριστικά αεροσκάφη θαλάσσης, τα οκτώ συνολικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού που διαθέτουν στην Ευρώπη, ένα υποβρύχιο, ένα αεροπλανορφόρο με συνοδευτικά πλοία και μαχητικά καθώς και μια από τις δύο συστοιχίες βομβαρδιστικών που διέθεταν για την άμυνα της Ευρώπης.



Μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο και πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Welt, επικαλούμενο ανώτατες πηγές του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, έκανε λόγο για άμεση εφαρμογή του σχεδίου. Ανέφερε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά. Οι NYT αναφέρουν πάντως ότι τα αμερικανικά σχέδια θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν, νωρίτερα από ό,τι φαντάζονται οι Ευρωπαίοι.

Oι ΗΠΑ φαίνονται αποφασισμένες

Όπως επισημαίνει και η εφημερίδα Bild (που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τη Welt), οι ΗΠΑ προετοιμάζουν εδώ και καιρό συγκεκριμένες περικοπές στη συνολική συνεισφορά τους στο ΝΑΤΟ. Αυτό έχει ήδη γίνει γνωστό στους Ευρωπαίους από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου αναφέρει ότι «οι Σύμμαχοι θα πρέπει να αναλάβουν το βασικό μερίδιο της συμβατικής άμυνας στην Ευρώπη, το συντομότερο δυνατό και όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται» σύμφωνα με την Bild.



Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές του ΝΑΤΟ, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η Ευρώπη έχει στηρίξει την άμυνά της εν πολλοίς στις αμερικανικές δυνάμεις. Όμως η ανάπτυξη πλέον νέων ευρωπαϊκών συμμαχιών και συστημάτων, όπως και η συμμαχία με τον Καναδά, θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα και να μειώσουν την εξάρτηση της Ευρώπης από τις ΗΠΑ.



Όπως υπενθυμίζει η γερμανική ραδιοφωνία DLF, περίπου 80.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, ενώ κομβικό ρόλο παίζει η Γερμανία με τις κρίσιμες αμερικανικές βάσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός της. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μετατοπίζει ολοένα περισσότερο τις στρατηγικές στοχεύσεις της στην Κίνα και την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού. Σε αυτό προστίθεται η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν στη Μέση Ανατολή, η οποία δημιουργεί ογκώδεις απαιτήσεις σε αμερικανικούς στρατιωτικούς πόρους.

Ο Ρούτε είχε προετοιμάσει το έδαφος

Ενδιαφέρον έχει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξή του στη Welt am Sonntag περί τα τέλη Απριλίου είχε δηλώσει ότι δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ, όμως είναι σαφές, όπως είχε πει τότε, ότι «χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ». Τότε είχε επιβεβαιώσει επίσης ότι «ο πρόεδρος Τραμπ ήταν απογοητευμένος από τη στάση ορισμένων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ» και ότι ο ίδιος «κατανοούσε αυτή την απογοήτευση», προετοιμάζοντας το έδαφος για εξελίξεις.



Είχε προηγηθεί συνάντηση του Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ περί «μη υγιούς εξάρτησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ» και για την ανάγκη μιας «νέας ευρωατλαντικής συμμαχίας, βασισμένης στην πραγματική φιλία».



Μάλιστα τότε και ο Ρούτε είχε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον νέο ρόλο της Ευρώπης και του Καναδά για ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για τη συλλογική άμυνα, σημειώνοντας ότι η Γερμανία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.