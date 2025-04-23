Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξακολουθούν να στερούνται ορισμένων όπλων παρά τη σημαντική αύξηση της παραγωγής όπλων πέρυσι, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνεδρίαση της κρατικής Στρατιωτικής-Βιομηχανικής Επιτροπής την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν λάβει περισσότερα από 4.000 τεθωρακισμένα οχήματα, 180 πολεμικά αεροσκάφη και ελικόπτερα και πάνω από 1,5 εκατομμύριο μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων.

Αλλά τόνισε ότι υπάρχουν ορισμένα κενά σε άλλους τομείς.

«Γνωρίζω πολύ καλά, και πολλοί εδώ που συμμετέχουν στη σημερινή μας συνάντηση το ξέρουν όπως και εγώ, ότι αυτά τα όπλα εξακολουθούν να λείπουν», είπε ο Πούτιν.

Πηγή: skai.gr

