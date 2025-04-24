Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε μετά από συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους συμφωνούν ότι η Ρωσία αποτελεί μακροπρόθεσμη απειλή.

«Όλοι συμφωνούμε στο ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία είναι η μακροπρόθεσμη απειλή για το έδαφος του ΝΑΤΟ -- για ολόκληρη την ευρωατλαντική επικράτεια», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αφοσιωμένες στο ΝΑΤΟ, ακόμη και όταν η Ουάσιγκτον εστιάζει όλο και περισσότερο στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Πηγή: reuters.com

