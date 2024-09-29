Ο θάνατος του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, προκάλεσε τεράστιο σοκ στους υποστηρικτές τους, που προέρχονται ουσιαστικά από τη σιιτική κοινότητα, και έχει βυθίσει τους υπόλοιπους πολίτες του Λιβάνου στον τρόμο και την αβεβαιότητα.

Ο πληθυσμός του Λιβάνου, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2024, είναι 5.806.000 κάτοικοι,[ εκ των οποίων το 61,1% είναι μουσουλμάνοι (διαφορετικών δογμάτων) και το 33,7% χριστιανοί (επίσης πολλών διαφορετικών δογμάτων). Οι Σουνίτες μουσουλμάνοι αποτελούν το 27% του πληθυσμού ακολουθούμενοι από τους Σιίτες που αποτελούν το 24%. Οι Αλαουίτες αποτελούν το 3% του πληθυσμού της χώρας.

Σε μια χώρα με βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων, η απόφαση της Χεζμπολάχ να ανοίξει μέτωπο με το Ισραήλ σε υποστήριξη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, αναζωπύρωσε τον διχασμό.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ παραμένει ακέφαλη, γεγονός που κάνει τους αντιπάλους της να αισθάνονται πιο ισχυροί.

Στους δρόμους ο στρατός - Σημαντική δήλωση από τον πρωθυπουργό της χώρας

Μπροστά στον φόβο κοινωνικής αναταραχής, ο στρατός του Λιβάνου κάλεσε σήμερα τους πολίτες να «διατηρήσουν την εθνική ενότητα» και την «κοινωνική ειρήνη».

«Ο στρατός καλεί τους πολίτες να διατηρήσουν την εθνική ενότητα και να μην οδηγηθούν σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν την κοινωνική ειρήνη αυτήν την επικίνδυνη περίοδο», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

«Ο ισραηλινός εχθρός προσπαθεί να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο καταστροφής και να σπείρει τη διχόνοια μεταξύ των Λιβανέζων», προσθέτει.

Επιπλέον, στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί από την Παρασκευή στη Βηρυτό, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από σιιτικές περιοχές έχουν βρει καταφύγιο αφού εγκατέλειψαν τις εστίες τους εξαιτίας των ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Σημαντική» δήλωση Μικάτι για το ψήφισμα 1701

Χθες βράδυ, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι κάλεσε τους Λιβανέζους να «συσπειρωθούν» προκειμένου να διατηρήσουν την κοινωνική ειρήνη.

Σήμερα συγκάλεσε έκτακτο υπουργικό συμβούλιο και δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Είμαστε δεσμευμένοι στην επιβολή του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ο στρατός είναι έτοιμος να διασφαλίσει την εφαρμογή του».

Το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρεται στη λήξη του πολέμου του Λιβάνου με το Ισραήλ το 2006.

Το ψήφισμα, εκτός των άλλων προέβλεπε τον αφοπλισμό των ενόπλων ομάδων στον νότιο Λίβανο - συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ – κάτι το οποίο δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή.

Ο Λίβανος βρισκόταν υπό συριακή κατοχή μέχρι το 2005, όταν ο συριακός στρατός αποχώρησε. Το καλοκαίρι του 2006, η Χεζμπολάχ απήγαγε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες, προκαλώντας την έκρηξη ενός πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση ο οποίος διήρκεσε αρκετούς μήνες και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Ο πόλεμος του Λιβάνου το 2006 - γνωστός ως Δεύτερος πόλεμος του Λιβάνου διεξήχθη στα εδάφη του βορείου Ισραήλ και του Λιβάνου, ανάμεσα στην Χεζμπολάχ και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 12 Ιουλίου του 2006 και έληξε ανεπίσημα στις 14 Αυγούστου όταν τέθηκε σε εφαρμογή το ψήφισμα - απόφαση του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός.

Επισήμως, ο πόλεμος έληξε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2006 όταν το κράτος του Ισραήλ ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό του Λιβάνου.

Η συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, Τζανίν Χένις-Πλασάρτ, απηύθυνε επίσης παρόμοια έκκληση σήμερα μέσω της πλατφόρμας X.

«Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για τον Λίβανο όπου η αβεβαιότητα διευρύνεται, είναι καιρός η χώρα να επικεντρωθεί στο κοινό συμφέρον: ένα κράτος που είναι σε θέση αναλάβει γρήγορα την ασφάλεια και τις ανθρωπιστικές ανάγκες», ανέφερε.

