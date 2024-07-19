Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε 48 ώρες, ανάμεσά τους 32 μόνο χθες Πέμπτη, στο Μπαγκλαντές, καθώς σε πολλές πόλεις της χώρας ξέσπασαν πολύνεκρες συγκρούσεις ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομικούς.

Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Independent Television μετέδωσε σήμερα πως τραυματίστηκαν 702 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον 104 αστυνομικοί και 30 δημοσιογράφοι.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε δημόσια κτήρια στην πρωτεύουσα Ντάκα, ενώ στη χώρα καταγραφόταν «σχεδόν απόλυτη» διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

«Κακοποιοί έβαλαν φωτιά, επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς και καταστροφές» στις εγκαταστάσεις της δημόσιας τηλεόρασης BTV, στα κεντρικά γραφεία της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, κτήρια της αστυνομίας και της δημόσιας διοίκησης, τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Μέχρι στιγμής, επιδείξαμε τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», τόνισε η αστυνομία, διαμηνύοντας πως αν συνεχιστούν τέτοιες καταστροφικές ενέργειες θα είναι «υποχρεωμένη» να προχωρήσει στη λήψη των «μέγιστων» μέτρων που προβλέπει ο νόμος.

Οι φοιτητές εδώ και σχεδόν ένα μήνα έχουν βγει στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις προνομιακές προσλήψεις στο Δημόσιο.

Οι διαδηλωτές απαιτούν να τερματιστεί το σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο που ωφελεί, όπως καταγγέλλουν, απόγονους μελών οργανώσεων που υποστηρίζουν την πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα, 76 ετών, στην εξουσία στο Μπανγκλαντές από το 2009.

Οι διαδηλωτές φοιτητές θέλουν να καταργηθεί η προνομιακή αυτή μεταχείριση, εκτός από τις περιπτώσεις των αυτόχθονων και των ΑμΕΑ. Θεωρούν ότι το σύστημα αυτό ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις της κυβέρνησης με μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων.

Οι διαδηλώσεις αυτή την εβδομάδα έγιναν εξαιρετικά βίαιες με τις συγκρούσεις μεταξύ χιλιάδων φοιτητών και διαμαρτυρόμενων κατά των ποσοστώσεων από τη μία πλευρά και μελών της φοιτητικής νεολαίας του κυβερνητικού κόμματος Αγουάμι Λιγκ της Χασίνα.

Πηγή: skai.gr

