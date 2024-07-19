Βλήματα έπληξαν ένα πλοίο ανοιχτά των ακτών της Υεμένης σήμερα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον φορέα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations και την βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκε ότι είναι ασφαλή, σημειώνει η UKMTO σε ενημερωτικό της σημείωμα και η Ambrey σε ξεχωριστό σημείωμα αναφέρει ότι είναι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης.

Το πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης "επλήγη" από βλήματα 83 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν της Υεμένης, διευκρινίζει επίσης η Ambrey

H βρετανική εταιρεία εκτίμησε ότι το πλοίο φέρει το προφίλ στόχου του κινήματος Χούθι της Υεμένης και σημείωσε και αυτή ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση

"Το πλοίο κινείτο βορειοανατολικά κατά μήκος του Κόλπου του Άντεν όταν εμπορικό πλοίο στην περιοχή παρατήρησε 'λάμψη και έκρηξη' στο σημείο όπου βρισκόταν το πλοίο", σύμφωνα με την Ambrey.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας ανέφερε επίσης ότι το πλοίο φάνηκε αμέσως να κάνει ελιγμούς αποφυγής και να απενεργοποιεί το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης περίπου μια ώρα αργότερα.

Οι Χούθι διεξάγουν εδώ και μήνες επιθέσεις εναντίον πλοίων στα ανοικτά της Υεμένης, στη στρατηγικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

