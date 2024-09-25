Παγιδευμένοι βομβητές της Χεζομπολάχ: Και νορβηγική εταιρία στο «κάδρο»

Η υπηρεσία ασφάλειας της νορβηγικής αστυνομίας (PST) ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία εταιρία νορβηγικής ιδιοκτησίας συνδέεται με την πώληση βομβητών στη λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ οι οποίοι εξερράγησαν την περασμένη εβδομάδα.

Η Ταϊβάν, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία ήδη ερευνούν πιθανούς συνδέσμους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Η PST ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για να καθορίσει εάν υπάρχουν λόγοι για να ξεκινήσει (πλήρης) έρευνα με βάση τους ισχυρισμούς σε μέσα ενημέρωσης ότι νορβηγικής ιδιοκτησίας εταιρία ίσως είχε ανάμιξη στη διανομή των βομβητών στη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Χάρις Χρενόβιτσα, δικηγόρος της PST, σε γραπτό μήνυμά του προς το Reuters.

Νωρίτερα ο ίδιος είχε δηλώσει στο νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων NTB ότι η αστυνομία δεν έχει συγκεκριμένες υποψίες προς το παρόν.

Οι βουλγαρικές αρχές δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ερευνούν την εταιρία Norta Global Ltd, που εδρεύει στη Σόφια, η οποία ιδρύθηκε το 2022 από τον 39χρονο Νορβηγό, ινδικής καταγωγής Ρίνσον Γιόζε, επιχειρηματίας που φέρεται να σχετίζεται με την Μοσάντ.

Το προφίλ του Γιόζε στο Linkedin δείχνει ότι είχε προσληφθεί από τον όμιλο DN Media από τον Φεβρουάριο του 2020, στο τμήμα πωλήσεων.

Ο 39χρονος αναχώρησε για προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι - ένα συνέδριο στη Βοστόνη των ΗΠΑ - στις 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα εκρήξεων των βομβητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, η τελευταία επικοινωνία που είχε με συναδέλφους του μέσω email ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης του δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του έκτοτε.

Ο Γιόζε αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο αναφορικά με τους βομβητές σε τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα και έκλεισε το τηλέφωνο όταν ρωτήθηκε για τη βουλγαρική εταιρία.

Επίσης, το Reuters αναφέρει ότι δεν έχει βρει στοιχεία που να συνδέουν την Norta Global με τον όμιλο DN.

