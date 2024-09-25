Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Σαρδηνία, στην πόλη Νουόρο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένας άνδρας δολοφόνησε την σύζυγό του, την κόρη του και τραυμάτισε βαριά την μητέρα του, τα δυο μικρότερα παιδιά του και έναν γείτονα που είχε σπεύσει σε βοήθεια. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας πάντα το ίδιο περίστροφο, αυτοκτόνησε.

Στην πολυκατοικία όπου διέμενε ο δολοφόνος μαζί με την οικογένειά του, έφτασαν αμέσως δυνάμεις των καραμπινιέρων και της ιταλικής αστυνομίας.

Η κόρη του δράστη που βρήκε τραγικό θάνατο λεγόταν Μαρτίνα και ήταν 26 ετών. Τα δύο μικρότερα αδέλφια της, τα οποία έχουν τραυματισθεί και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι 9 και 14 ετών.

Η ηλικιωμένη γυναίκα, μητέρα του δολοφόνου, 83 ετών, φέρει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Οι καραμπινιέροι και οι εισαγγελικές αρχές συλλέγουν την ώρα αυτή στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να προκάλεσε τη δολοφονική μανία του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.