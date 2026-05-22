Σάλος επικρατεί από χθες το απόγευμα στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση που προβλέπει την καθαίρεση του Οζγκιούρ Οζέλ και όλης της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) να στέλνει μήνυμα αντίστασης.

«Εμείς αρνούμαστε να γίνουμε η αντιπολίτευση του Μεγαλειοτάτου, θέλουμε να γίνουμε κυβέρνηση. Δεν γίναμε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε. Είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε όχι εμένα, όχι το κόμμα αλλά το μέλλον της χώρας; Είστε έτοιμοι μαζί μου να έχουμε μια μεγάλη νίκη, έναν μεγάλο θρίαμβο, ένα μεγάλο έπος» δήλωσε χαρακτηριστικά χθες σε συγκέντρωση.

«Άλλοι αποφασίζουν και οι δικαστές δαχτυλογραφούν»

«Φυσικά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έχει σχέδιο δράσης, αντίδρασης, στάσης απέναντι σε αυτό το πραξικόπημα.Ούτε η Τουρκία, ούτε το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα δεν θα παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα», ανέφερε ο Οζέλ σε μήνυμά του.

Και συνέχισε λέγοντας:

Τη Δευτέρα οι συνεργάτες μου είχαν πάει στον πρόεδρο του δικαστηρίου. Τους είπαν η απόφαση δεν θα εκδοθεί, πάει για μετά τη γιορτή των θυσιών. Σήμερα το πρωί πήγαν τούς είπαν πως "σας είπαμε δεν υπάρχει καμία συνεδρίαση". Αμέσως μετά ήρθε η είδηση πως πείστηκε ο Ερντογάν, θα βγει η απόφαση της ακύρωσης. Η χώρα έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση δημοσιογράφος χθες βγαίνει σε τηλεοπτικό δίκτυο και λέει η απόφαση ελήφθη και θα γίνει αυτό. Ο δικαστής σήμερα λέει πως δεν υπάρχει απόφαση, αλλά μετά η απόφαση ελήφθη αλλού. Φτάσαμε στο σημείο που οι δικαστές απλώς καθαρογράφουν, δαχτυλογραφούν τις αποφάσεις που λαμβάνουν άλλοι».

Υπουργείο Δικαιοσύνης Τουρκίας: «Είναι δημοκρατική απόφαση, η δημοκρατία αυτοπροστατεύεται»

Από την πλευρά του το τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει λόγο για μια «δημοκρατική απόφαση», με τον Ακίν Γκιουρλέ να επισημαίνει πως με τον τρόπο αυτόν «η δημοκρατία αυτοπροστατεύεται».

«Η απόφαση του δικαστηρίου είναι σημαντική. Στόχος της απόφασης είναι η προστασία της δημοκρατικής βούλησης. Διότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό η ψήφος ενός συνέδρου να καθοδηγηθεί με πιέσεις, με συμφέρον. Να τονίσουμε πως το κατηγορητήριο είχε συνταχθεί σύμφωνα με τις καταγγελίες και μαρτυρίες των μελών του CHP. H απόφαση ενισχύει την εμπιστοσύνη του λαού μας στη δημοκρατία και δείχνει πως η δημοκρατία έχει μηχανισμούς αυτοπροστασίας», όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης.

Με απόφαση Ερντογάν έκλεισε το Πανεπιστήμιο Bilgi

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, με απόφαση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες έκλεισε το Πανεπιστήμιο Bilgi, ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της γειτονικής χώρας με χιλιάδες φοιτητές και καθηγητές.

Συγκεκριμένα, η τουρκική τηλεόραση και ο παρουσιαστής Γκιοκμέν Καραντάγ μετέδωσε το εξής:

«Μα η νύχτα είναι γεμάτη με έκτακτες ειδήσεις! Θα ενδιαφέρει πολλούς τηλεθεατές μας.Πριν από λίγο ακυρώθηκε η άδεια λειτουργίας του πανεπιστημίου Bilgi. Σημαίνει κλείσιμό του, σταματά η λειτουργία του.Υπάρχει η απόφαση του προέδρου της Τουρκίας, δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας του πανεπιστημίου Bilgi στο οποίο είχε διοριστεί κρατικός επίτροπος. Μα δεν είναι ένα απλό πανεπιστήμιο. Είναι σκάνδαλο».

Ερντογάν: Η Τουρκία γίνεται επιδραστικός παράγοντας της νέας εποχής

Σε ομιλία του ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί παράλληλα να αναδείξει την επιδραστικότητα της χώρας του τη νέα εποχή. Όπως είπε, η Τουρκία γίνεται επιδραστικός παράγοντας της νέας εποχής, καθώς «υπάρχουν πολλά παραδείγματα αυτών που έχουν απώλειες από την εχθρότητα στους Τούρκους».

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε:

Νέες ισορροπίες και συμμαχίες διαμορφώνονται στον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να εδραιωθεί μια νέα παγκόσμια τάξη. Ο κόσμος μας εξελίσσεται ραγδαία από ένα status quo που σχεδιάστηκε από μια χούφτα μεγάλων δυνάμεων σε μια πολυπολική, πολυπαραγοντική δομή. H ευρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται η Τουρκία αποτελεί επίσης το κέντρο βάρους αυτής της διαδικασίας.Το όνομα της Τουρκίας έρχεται όλο και περισσότερο στο προσκήνιο και αναφέρεται όλο και περισσότερο κάθε μέρα ως ένας από τους επιδραστικούς παράγοντες της νέας εποχής. Η ιστορία είναι γεμάτη με αμέτρητα παραδείγματα από τα οφέλη που προκύπτουν από τη φιλία με το τουρκικό έθνος, καθώς και τις απώλειες από την εχθρότητά προς τους Τούρκους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.