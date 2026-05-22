Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσία: Κατέρριψε ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε Μόσχα και Γιαροσλάβλ

Οι περιοχές της Μόσχας και Γιαροσλάβλ, όπου βρίσκονται κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, έχουν υποστεί ήδη ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές αυτή την εβδομάδα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
drone

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ενεργοποιήθηκαν για να απωθήσουν επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων καθώς κινούνταν στους αιθέρες της Μόσχας και της κοντινής περιφέρειας Γιαροσλάβλ τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram.

Τέσσερα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν και συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Μόσχα καθώς και η Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, υπέστησαν ήδη ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Και στις δύο περιοχές βρίσκονται ενεργειακές υποδομές καίριας σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark