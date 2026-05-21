Ο Οζγκιούρ Οζέλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την ηγεσία του κύριου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης (CHP), χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ημέρα ως «μαύρη μέρα» για τη δημοκρατία στην Τουρκία.

Ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) έκανε λόγο για «πραξικόπημα κατά του λαού», τονίζοντας ότι ούτε το κόμμα του ούτε η χώρα θα «παραδοθούν σε αυτό το πραξικόπημα».

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υποστήριξε ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας «έκαψε» περίπου 10 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις μισή ώρα μετά τη δικαστική απόφαση.

Ο Οζέλ ανακοίνωσε επίσης ότι το CHP έχει ήδη προσφύγει στο Ανώτατο Εφετείο της Τουρκίας ζητώντας την ανατροπή της απόφασης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το δικαστήριο θα ακυρώσει την απόφαση και θα σώσει τη χώρα από μια «καταστροφή».

Πηγή: skai.gr

