Ονδούρα: 19 εργάτες γης και 4 αστυνομικοί νεκροί σε επιθέσεις

Τουλάχιστον δεκαεννιά εργάτες γης σφαγιάστηκαν σε χωριό στη βόρεια Ονδούρα που θεωρείται πως ελέγχεται από εγκληματικές οργανώσεις, ενώ τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε διακριτή επίθεση, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη η εισαγγελία και η αστυνομία.

Οι εργάτες γης σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου ένοπλοι έχουν καταλάβει παράνομα εκτάσεις για να εκμεταλλευτούν φοίνικες.

«Δυο ομάδες εργάζονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Στην πρώτη αναγνωρίστηκε ομάδα 13 θυμάτων, ενώ στη δεύτερη καταμετρώνται 6», είπε ο Γιούρι Μόρα, εκπρόσωπος της εισαγγελίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο HCH.

Φαίνεται πως «οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν» στην Τρουχίγιο εργάζονταν για λογαριασμό «ένοπλης οργάνωσης», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο αγροτοσυνδικαλιστής σε κοινότητα που γειτονεύει με το χωριό Ριγόρες.

«Πρόκειται για αγρότες, μέλη αγροτικού κινήματος στο Ριγόρες», είπε από την πλευρά της στο AFP η Αδίλια Κάστρο, ηγετική μορφή της κοινότητας.

Σε βίντεο που μεταδόθηκε από περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό διακρίνονται ως και εννιά πτώματα, αιμόφυρτα, σκορπισμένα κάτω, σε μια από τις εκτάσεις.

«Πολλοί άνθρωποι κατά τα φαινόμενα εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος, πιθανόν τουφέκια και κυνηγετικές καραμπίνες», είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χερσόν Βελάσκες.

Το χωριό Ριγόρες βρίσκεται υπό τον ζυγό εγκληματικών οργανώσεων που έχουν κυριεύσει κι εκμεταλλεύονται παράνομα φυτείες με φοίνικες, είπε σε τηλεοπτικό δίκτυο ο επικεφαλής της αστυνομίας στην Τρουχίγιο, ο Κάρλος Ρόχας. Τα έσοδά τους «τους επιτρέπουν να εξοπλίζονται και να ελέγχουν την περιοχή», πρόσθεσε.

Κατά τον υπουργό Βελάσκες, το εύρος αυτής της σφαγής είναι άνευ προηγουμένου στην ζώνη όπου πάντως μαίνεται «σύγκρουση εδώ και χρόνια» ανάμεσα σε οργανώσεις επιδιδόμενες σε διακίνηση ναρκωτικών και καταλήψεις αγροτικών εκτάσεων.

Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί και πολίτης δολοφονήθηκαν χθες σε ανταλλαγή πυρών με φερόμενους ως διακινητές ναρκωτικών στην Ομόα, περιοχή που γειτονεύει με τη Γουατεμάλα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η κυβέρνηση διέταξε να αναπτυχθούν επιπλέον στοιχεία της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στην Τρουχίγιο και στην Ομόα.

Το ξέσπασμα της βίας καταγράφεται καθώς το κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων και μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του στρατού στις επιχειρήσεις επιβολή της τάξης, της ίδρυσης ειδικής μονάδας κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της δυνατότητας να χαρακτηρίζονται συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

