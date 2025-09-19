Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Παρασκευή από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να παρέμβει σε μια προσπάθεια να αρνηθεί την έκδοση διαβατηρίων σε τρανσέξουαλ, σύμφωνα με το Reuters.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπέβαλε επείγουσα αίτηση για την άρση της διαταγής ενός ομοσπονδιακού δικαστή που απαγόρευε στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να εφαρμόσει μια πολιτική που υιοθέτησε κατόπιν οδηγιών του Τραμπ.

Η διαμάχη είναι μία από τις πολλές που αφορούν μια εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στο αξίωμα στις 20 Ιανουαρίου, με την οποία έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να αναγνωρίζει μόνο δύο βιολογικά διακριτά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό.

Πηγή: skai.gr

