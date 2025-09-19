Η πόρτα για διπλωματικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν έχει κλείσει, δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Amir Saeid Iravani, στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να μην άρει οριστικά τις κυρώσεις κατά της χώρας, σημειώνει το Reuters.

Ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Aμπάς Αραχτσί, θα συναντηθεί με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

