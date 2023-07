Παρά τον πόλεμο με την Ουκρανία και την τεταμένη κατάσταση ασφαλείας, πολλοί Ρώσοι εξακολουθούν να επιλέγουν για προορισμό των διακοπών τους τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων είχε σχηματιστεί σήμερα στη ρωσική πλευρά της γέφυρας Κερτς, που συνδέει την Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η κίνηση είχε ξεκινήσει να αυξάνεται από το Σάββατο.

Some🇷🇺looked at CRIMEA for the last time during the summer in the territory illegally occupied in 2014 by the Nation of🇺🇦. The Kerch Bridge, Crimea is jammed at the entrance for more than 9 km.

Storm Shadow tour guide tells the🇷🇺lambs,🇺🇦Forces will Recapture the CRIMEA Peninsula. pic.twitter.com/sqgdhWrADn