Ουκρανός πολιτικός έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς έξω από σχολείο της Μαδρίτης

Ένοπλος ή ένοπλοι σκότωσαν τον φιλορώσο Ουκρανό, πρώην πολιτικό Αντριι Πορτνόφ σήμερα το πρωί έξω από το Αμερικανικό Σχολείο στο Ποθουέλο ντε Αλαρκόν στην Μαδρίτη.

Αστυνομική πηγή δήλωσε ότι ο Αντριι Πορτνόφ, στόχος διεθνών κυρώσεων για διαφθορά, δέχθηκε πολλές σφαίρες την ώρα που ετοιμαζόταν να μπει στο αυτοκίνητό του, έξω από το σχολείο των παιδιών του. Περισσότερα από ένα άτομα τον πυροβόλησαν στην πλάτη και το κεφάλι και διέφυγαν.

Η αστυνομία έλαβε τηλεφώνημα για την ένοπλη επίθεση εναντίον ουκρανού πολίτη στις 09.15 τοπική ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ή τρία άτομα εμπλέκονται στο περιστατικό. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Διεξάγεται έρευνα.

Ο Πορτνόφ υπηρέτησε ως υποδιευθυντής των προεδρικών υπηρεσιών της Ουκρανίας υπό τον φιλορώσο πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος εκδιώχθηκε κατά τη διάρκεια της ουκρανικής φιλοευρωπαϊκής εξέγερσης του 2014 που πήρε το όνομα Euromaidan.

Ο Αντριι Πορτνόφ έγινε στόχος διεθνών κυρώσεων τον 2014 για τον ρόλο του στις απόπειρες του καθεστώτος Γιανουκόβιτς για την βίαιη καταστολή της ουκρανικής δημοκρατικής εξέγερσης.

Το 2021, η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC) των ΗΠΑ επέβαλε νέες κυρώσεις κατά του Αντριι Πορτνόφ για τις δραστηριότητές του κατά την επιστροφή του στη Ουκρανία το 2019 μόλις πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως προέδρου της χώρας.

Σύμφωνα με την OFAC, ο Πορτνόφ καλλιέργησε εκτεταμένες σχέσεις με το δικαστικό σύστημα και τον μηχανισμό επιβολής του νόμου της Ουκρανίας μέσω της δωροδοκίας. Ο Πορτνόφ κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε την επιρροή του για να αγοράζει πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα, να επηρεάζει δικαστικές αποφάσεις στα δικαστήρια της Ουκρανίας, την διαμόρφωση νομοθετικών ρυθμίσεων, να εξασφαλίζει τον διορισμό πιστών του αξιωματούχων στις ανώτατες βαθμίδες της δικαστικής εξουσίας υπονομεύοντας τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην Ουκρανία.

Το 2019, ο Πορτνόφ συνέπραξε με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο με σκοπό τον επηρεασμό των ανώτατων δικαστικών θεσμών της Ουκρανίας εις όφελός τους, περιλαμβανομένου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και συμμετείχε σε απόπειρα επηρεασμού του Γενικού Εισαγγελέα της Ουκρανίας.

Η OFAC είχε επιβάλει τότε κυρώσεις και στο «Andriy Portnov Fund».

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, η Ισπανία έχει γίνει θέατρο σειράς επιθέσεων κατά Ρώσων και Ουκρανών, καθώς φιλοξενεί μεγάλες κοινότητες Ρώσων και Ουκρανών.

Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2022, έξι παγιδευμένες επιστολές στάλθηκαν στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, στην ουκρανική πρεσβεία στην Μαδρίτη, σε κυβερνητικά γραφεία, σε εταιρεία συνδεόμενη με την Ευρωπαϊκή Ενωση και στην αμερικανική πρεσβεία. Ενας 76χρονος Ισπανός, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, οι αναζητήσεις του οποίου στο Google τον έδειχναν συμπαθούντα της Ρωσίας, φυλακίσθηκε για τις απόπειρες αυτές.

Τον Απρίλιο 2022, ρώσος επιχειρηματίας με σχέσεις με την ρωσική εταιρεία φυσικού αερίου Novatek βρέθηκε νεκρός σε ένα περιστατικό που θεωρήθηκε αυτοκτονία. Η σύζυγος και η κόρη του είχαν δεχτεί πλήγματα με μαχαίρι.

Τον Φεβρουάριο 2024, ρώσος πιλότος που αυτομόλησε στην Ουκρανία με το ελικόπτερό του βρέθηκε νεκρός με τραύματα από σφαίρες στο γκαράζ της πολυκατοικίας του στο Αλικάντε.

