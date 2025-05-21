Ιταλία: Συνελήφθη επ' αυτοφώρω για χρηματισμό ο δήμαρχος του Σορέντο

Ο δήμαρχος της πόλης Σορέντο της Κάτω Ιταλίας Μάσιμο Κόπολα συνελήφθη επ' αυτοφώρω από την Ιταλική Οικονομική Αστυνομία ενώ χρηματιζόταν κατά την διάρκεια δείπνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 48χρονος δήμαρχος συνελήφθη την στιγμή που έβαζε στην τσέπη του φάκελο με χρήματα, σε δείπνο που είχε οργανωθεί έπειτα από τοπικό αθλητικό γεγονός.

O συλληφθείς φέρεται να είχε υποσχεθεί προνομιακή μεταχείριση στο άτομο που του παρέδωσε το χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου όμως δεν έχει γίνει γνωστό.

Ο Κόπολα, ο οποίος είναι δικηγόρος, εξελέγη δήμαρχος του Σορέντο πριν από πέντε χρόνια, με την υποστήριξη μιας σειράς τοπικών ψηφοδελτίων τα οποία δεν συνδέονταν άμεσα με τις μεγάλες πολιτικές παρατάξεις της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

