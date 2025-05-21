Το Κοινοβούλιο του Ιράν ενέκρινε σήμερα την 20ετή στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Περιλαμβάνει επίσης αρκετές ρήτρες για ενίσχυση της οικονομικής σύμπραξης, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της απευθείας διατραπεζικής συνεργασίας και της προώθησης των εθνικών χρηματοοικονομικών προϊόντων τους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν το κείμενο της στρατηγικής σύμπραξης στις 17 Ιανουαρίου (κεντρική φωτογραφία).

Το ρωσικό νομοθετικό Σώμα ενέκρινε τη συμφωνία τον Απρίλιο. Αν και η συμφωνία δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, αναφέρει πως οι δύο χώρες θα εργαστούν από κοινού κατά κοινών στρατιωτικών απειλών, θα αναπτύξουν τη στρατιωτικοτεχνική συνεργασία τους και θα λάβουν μέρος σε κοινά γυμνάσια.

Αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022, το Ιράν και η Ρωσία εμβάθυναν τις στρατιωτικές σχέσεις, με δυτικές χώρες να κατηγορούν το Ιράν ότι παρέχει πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) για ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Η Τεχεράνη αρνείται ότι παρέχει όπλα για χρήση από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στο Ιράν και την υπό ρωσική ηγεσία Ευρασιατική Οικονομική Ένωση τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα, μειώνοντας τους δασμούς ώστε να αυξηθεί το εμπόριο μεταξύ των δύο οικονομιών, οι οποίες τελούν αμφότερες υπό βαριές δυτικές κυρώσεις.

