Η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι ένα αγοράκι μόλις ενός έτους πέθανε μετά από βιασμό από Ρώσους στρατιώτες «οι οποίοι επιτέθηκαν επίσης σε τρίδυμα κορίτσια εννέα ετών μπροστά στη μητέρα τους»

Το Κίεβο κατηγορεί Ρώσους στρατιώτες ότι βίασαν παιδιά κατά τη διάρκεια της κατοχής πόλεων και χωριών γύρω από την ανατολική πόλη Χάρκοβο.

Σε έκθεση, η οποία αναφέρεται από την Ουκρανή δημοσιογράφο Iryna Matviyishyn, καταγράφεται ο βιασμός τριών 9χρονων τριδύμων μπροστά στη μητέρα τους, ο βιασμός ενός 2 ετών κοριτσιού που επέζησε και ο βιασμός δύο 10χρονων αγόρια, μεταξύ άλλων ανείπωτων εγκλημάτων.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Lyudmyla Denisova, Επίτροπο του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο Twitter του ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας αναφέρεται η εν λόγω έκθεση: «10 αναφορές βιασμού από τους κατακτητές, μεταξύ των οποίων 8 παιδιά, ελήφθησαν από χωριά στην περιοχή του Χάρκοβου μέσα σε μόλις μία ώρα. Χθες - 56 αναφορές. Ανάμεσα στα παιδιά: δύο 10χρονα αγόρια και ένα αγοράκι 1 έτους που υπέκυψε στα τραύματά του».

🇺🇦 Ombudswoman: Today, in just one hour, 10 reports of rape by the 🇷🇺 occupiers, including 8 children, were received from newly liberated villages in the Kharkiv region. Yesterday - 56 reports.

Among the children: two 10-year-old boys and a 1-year-old boy who died of his injuries