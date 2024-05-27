Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τα πολυάριθμα θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων που έχουν καταφύγει στη Ράφα και ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός».

«Είμαι εξοργισμένος από τα ισραηλινά χτυπήματα που έχουν σκοτώσει πολλούς εκτοπισμένους στη Ράφα. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχουν στη Ράφα ασφαλείς ζώνες για τους παλαιστίνιους πολίτες. Απευθύνω έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και άμεση κατάπαυση του πυρός», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.



These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.



I call for full respect for international law and an immediate ceasefire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 27, 2024

Η παλαιστινιακή υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιδρομές σε προσφυγικό καταυλισμό κοντά στη Ράφα.

Νωρίτερα, την οργή του είχε εκφράσει και ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ ο οποίος επιτέθηκε στο Ισραήλ λέγοντας ότι προωθεί τη στρατιωτική δράση στη νότια Γάζα παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου που καλεί τη χώρα να σταματήσει αμέσως την ενέργεια αυτή.

«Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συζητήσουν για το πώς να συμφωνήσουμε στην εφαρμογή της απόφασης του παγκόσμιου δικαστηρίου. Το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική του δράση παρά το γεγονός πως του ζητήθηκε να σταματήσει. Η απόφαση του παγκόσμιου δικαστηρίου την προηγουμένη βδομάδα για τη Γάζα πρέπει να εφαρμοστεί» είπε χαρακτηριστικά ο Ζοζέπ Μπορέλ σε σύντομες δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση που έχουν σήμερα στις Βρυξέλλες οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ και πρόσθεσε ότι «θα εργαστεί επίσης για την επίτευξη μιας πολιτικής απόφασης για την έναρξη ειδικής αποστολής συνοριακής βοήθειας της ΕΕ για τη συνοριακή διέλευση της Ράφα, γνωστής και ως EUBAM».

Πηγή: skai.gr

