Με σκληρή γλώσσα καταφέρθηκε κατά της πολιτικής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και κατά του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος επισκεπτόμενος την Παρασκευή την πρέσβη της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, Οξάνα Μαρκάροβα.

Ο κ. Ελπιδοφόρος εξέφραε την απόλυτη συμπαράσταση και υποστήριξη του ιδίου και «όλων μας ως Χριστιανών, ως Ελλήνων και ως Αμερικανών» στον ουκρανικό λαό «που υποφέρει από το ρωσικό ιμπεριαλισμό, όπως αυτός εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα, στρατιωτικό, οικονομικό, ενεργειακό και εκκλησιαστικό».

Όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, «αποτελεί αδικία προς την ιστορία και την παράδοση της Ορθοδοξίας το Πατριαρχείο Μόσχας, αντί να στηρίζει τους αδελφούς μας της Ουκρανίας, να ακολουθεί πειθήνια τις εντολές, τις υποδείξεις και τη γραμμή του Κρεμλίνου, να διχάζει την Ορθοδοξία σε όλο τον κόσμο και να σκανδαλίζει τον λαό του Θεού από την Ουκρανία έως την Αφρική και ακόμη μέχρι και τη μακρινή Κορέα».

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξήρε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης και χαιρέτισε την πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος καταδίκασε τις κακόβουλες προσπάθειες του Κρεμλίνου για την εργαλειοποίηση της ορθόδοξης ταυτότητας.

It was a pleasure to host His Eminence Archbishop @Elpidophoros of America at the @UKRintheUSA today. We feel constant support and value your prayers for 🇺🇦 as Ukraine transforms into a better country for its citizens and defends itself from Russian aggression. pic.twitter.com/MpR2c6lai4