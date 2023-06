Ουκρανικό πλήγμα σε γέφυρα που συνδέει τη Χερσώνα με την Κριμαία

Τουλάχιστον μια γέφυρα που συνδέει την περιφέρεια της Χερσώνας με την προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας στην Τσαγκάρ υπέστη ζημιές από ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι διορισμένοι από τη Ρωσία.

«Τη νύχτα, σημειώθηκε πλήγμα στη γέφυρα του Τσαγκάρ. Δεν υπάρχουν θύματα», ανέφερε ο ρώσος κυβερνήτης της προσαρτημένης Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών και καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι.

This morning, Storm Shadow struck a Chonhar bridge that connects Crimea and the mainland Ukraine and has been used by the occupiers to supply their troops. pic.twitter.com/DixVQFcFQM