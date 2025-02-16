Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις τόσο στο διπλωματικό επίπεδο, όσο και στο μέτωπο των μαχών στην Ουκρανία, καθώς όλα δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις που δρομολόγησε η 90λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Όπως έγινε γνωστό και επιβεβαιώθηκε από επίσημα χείλη, η αμερικανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει ήδη στη Σαουδική Αραβία, όπου θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες δια ζώσης διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά, και οι οποίες θα αφορούν την ουσιαστική επίλυση της κρίσης, που έχει φέρει τα τελευταία τρία χρόνια τον πλανήτη στα όρια μίας παγκόσμιας σύρραξης.

Την ίδια στιγμή, οι μάχες στο πολεμικό μέτωπο μαίνονται, με τα ρωσικά στρατεύματα να προωθούνται ολοένα και πιο βαθιά στο ουκρανικό έδαφος. Οι ανακατατάξεις στο μέτωπο των μαχών, σε σχέση με την ίδια περίοδο έναν χρόνο πριν, είναι μεγάλες και αποτυπώνονται σε συγκριτικούς χάρτες.

Οι εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο αποτελούν ένα από τα δυνατά χαρτιά του Κρεμλίνου, καθώς η λογική που τείνει να επικρατήσει, είναι η Ρωσία να διατηρήσει τα εδάφη που έχει κατακτήσει, ή το μεγαλύτερο μέρος αυτών, γεγονός που η Ουκρανία δεν φέρεται διατεθειμένη να δεχθεί.

Ωστόσο, η πίεση του πολέμου, ο οποίος διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και η δεδομένη απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απεμπλακεί η Αμερική από το κόστος ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου, προσδίδουν ένα σαφές πλεονέκτημα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θα επιδιωξει να τερματίσει τον πόλεμο με τα μεγαλύτερα δυνατά κέρδη για τη Ρωσία, σε όλα τα επίπεδα.

Η Ρωσία προωθείται στα ανατολικά

Στην ανατολική Ουκρανία, η πολεμική μηχανή της Μόσχας προχωρά μίλι προς στο Ντονμπάς, εντάσσοντας χωριά και πόλεις στον έλεγχό της.

Δείτε πώς άλλαξε το μέτωπο από τις 12 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2025

Οι ειδικοί στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου περιμένουν, εφόσον συνεχιστούν οι μάχες, ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα επικεντρωθούν στην κατάληψη πόλεων της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πρόσφατα κατέλαβαν την πόλη Κουράχοβε και συνέχισαν να προελαύνουν προς τα βορειοανατολικά, προς την πόλη Ποκρόφσκ.

Η ρωσική προέλαση προς το Πόκροβσκ είναι η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή στον έλεγχο της πρώτης γραμμής κοντά στο Ντόνετσκ εδώ και αρκετούς μήνες. Η αντίσταση των Ουκρανών ωστόσο και οι έξυπνες τακτικές που εφαρμόζουν, με τη χρήση drones και επίγειων δυνάμεων, έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στρατευμάτων και εξοπλισμού στη Ρωσία και επιβράδυναν την επίθεση.

Χρειάστηκε ένας χρόνος για να προχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά, ωστόσο η Ουκρανία αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την Avdiivka, βόρεια του Ντόνετσκ, τον Φεβρουάριο του 2024 μετά από μήνες μαχών.

Σχεδόν όλος ο πληθυσμός της Avdiivka, με περισσότερους από 30.000 ανθρώπους, έχει φύγει και η ίδια η πόλη έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά.

Ρωσική εισβολή βόρεια του Χάρκοβο

Εκτός από την επιχείρησή της στο ανατολικό μέτωπο, η Ρωσία ξεκίνησε επιχειρήσεις στα βόρεια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, του Χάρκοβο, τον Μάιο του 2024. Αρκετά χωριά καταλήφθηκαν και χιλιάδες πολίτες τράπηκαν σε φυγή.

Η ρωσική ώθηση όταν οι ΗΠΑ δεν προμήθευαν όπλα στην Ουκρανία, λόγω αδιεξόδου στο αμερικανικό Κογκρέσο που επιλύθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις τελικά παρέμειναν σταθερές και παρόλο που η πόλη του Χάρκοβο έχει δεχθεί επανειλημμένες πυραυλικές επιθέσεις που εκτοξεύθηκαν από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, παραμένει πέρα ​​από την εμβέλεια του ρωσικού πυροβολικού.

Η Ουκρανία προτείνει ανταλλαγή εδαφών

Η ανατολική Ουκρανία αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης από το 2014, όταν μαχητές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία κατέλαβαν μεγάλες εκτάσεις των περιοχών του ανατολικού Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ. Είναι το λεγόμενο Ντονμπάς. Η Ρωσία είχε ήδη καταλάβει τη νότια χερσόνησο της Κριμαίας τον Φεβρουάριο του 2014 προτού την προσαρτήσει στην επικράτειά της.

Ο Τραμπ είπε ότι είναι απίθανο η Ουκρανία να επιστρέψει στα προ του 2014 σύνορά της, αλλά, απαντώντας σε ερώτηση του BBC, είπε ότι «κάποια από αυτά τα εδάφη θα επιστρέψουν».

Σε συνέντευξή του στον Guardian, που δημοσιεύθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε ότι τα εδάφη που ελέγχονται από τη Ρωσία στην Ουκρανία θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με εδάφη που κατέλαβε στο Κουρσκ της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ουκρανία κατέλαβε τον έλεγχο μέρους της περιοχής σε μια αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν πέρα ​​από τα σύνορα ουκρανικά στρατεύματα τον Αύγουστο, προχωρώντας έως και 18 μίλια (30 χιλιόμετρα) στη ρωσική περιοχή.

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από περιοχές κατά μήκος των συνόρων από τη ρωσική κυβέρνηση και ο Πούτιν καταδίκασε την ουκρανική επίθεση ως «μείζονα πρόκληση».

Μετά από δύο εβδομάδες, ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας ισχυρίστηκε ότι ελέγχει περισσότερα από 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικής επικράτειας και 93 χωριά.

Μέρος από αυτό το έδαφος έχει ανακτηθεί από τη Ρωσία, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει στρατεύματα στην περιοχή του Κουρσκ.

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την πρόταση του Ζελένσκι για ανταλλαγή εδαφών ως «αδύνατη».

Τρία χρόνια μάχης - Πώς εξελίχθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία

Η εισβολή της Ρωσίας ξεκίνησε με δεκάδες πυραυλικές επιθέσεις σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία πριν από τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου 2022.

Τα ρωσικά χερσαία στρατεύματα κινήθηκαν γρήγορα και μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαν τον έλεγχο μεγάλων περιοχών της Ουκρανίας και είχαν προχωρήσει μέχρι τα προάστια του Κιέβου.

Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδιζαν το Χάρκοβο και είχαν καταλάβει εδάφη στα ανατολικά και νότια μέχρι τη Χερσώνα και περικύκλωσαν το λιμάνι της Μαριούπολης.

Ωστόσο, συνάντησαν μία πολύ ισχυρή ουκρανική αντίσταση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα και αντιμετώπισαν σοβαρά υλικοτεχνικά προβλήματα, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα με ανεπαρκή κίνητρα υπέφεραν από ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και πυρομαχικά.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έσπευσαν επίσης να αναπτύξουν όπλα από τη Δύση, όπως το αντιαρματικό σύστημα Nlaw, το οποίο αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό ενάντια στη ρωσική προέλαση.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, η εικόνα είχε αλλάξει δραματικά και, έχοντας αποτύχει να καταλάβει το Κίεβο, η Ρωσία αποσύρθηκε εντελώς από τον Βορρά. Τον επόμενο μήνα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τη νότια πόλη Χερσώνα.

Έκτοτε, η μάχη διεξάγεται κυρίως στην ανατολική Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις να κερδίζουν έδαφος σιγά-σιγά για πολλούς μήνες. Όσο για τις απώλειες, τουλάχιστον 70.000 Ρώσοι στρατιώτες υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε τουλάχιστον 300.000.

Πηγή: skai.gr

