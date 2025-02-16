Σε συνέντευξή του στο NBC News «Meet the Press», ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy εξέθεσε το όραμά του για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του σε συνεργασία με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθιστώντας σαφές ότι δεν θα δεχόταν ποτέ μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαπραγματευόταν ΗΠΑ και Ρωσία χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι.

«Δεν θα δεχτώ ποτέ καμία απόφαση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας για την Ουκρανία, ποτέ», είπε ο Ζελένσκι στη συντονιστρια του «Meet the Press», Κρίστεν Γουέλκερ την Παρασκευή στο Μόναχο της Γερμανίας. «Αυτός είναι ο πόλεμος της Ουκρανίας, εναντίον μας και αφορά δικές μας ανθρώπινες απώλειες».

Οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, καθώς μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, αρκετοί γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Ζελένσκι συγκεντρώθηκαν στη Γερμανία για τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Στη συνέντευξη, ο Ζελένσκι μίλησε για το τι φέρνει ο Τραμπ στο τραπέζι στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, για τις απόψεις του για το μέλλον του ΝΑΤΟ και πώς η Ρωσία αποτελεί απειλή για χώρες πέρα ​​από την Ουκρανία, τι θα έλεγε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αν συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο και πολλά άλλα.

Το μέλλον του ΝΑΤΟ

Καθώς μίλησε για τη δυνατότητα της Ουκρανίας και της Ρωσίας να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να συμμετάσχουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας για το τι θα μπορούσε να συμβεί στο ΝΑΤΟ εάν η Ρωσία δεν σταματήσει ή εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν από τη συμμαχία.

Αναφερόμενος στις πληροφορίες που μοιράστηκε η Ουκρανία με τους συμμάχους σχετικά με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές ασκήσεις του ρωσικού στρατού στη Λευκορωσία, ο Ζελένσκι προειδοποίησε για την προοπτική μιας μεγαλύτερης κλίμακας ρωσικής εισβολής αλλού στην Ευρώπη ήδη από αυτό το καλοκαίρι.

«Γνωρίζοντας ότι δεν κατάφερε να μας καταλάβει, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Υπάρχουν κίνδυνοι ότι μπορεί να στραφεί στην Πολωνία και τη Λιθουανία, γιατί πιστεύουμε ότι ο Πούτιν θα κάνει πόλεμο ενάντια στο ΝΑΤΟ», είπε ο Ζελένσκι στα ουκρανικά, μια από τις λίγες φορές που επέλεξε να χρησιμοποιήσει τη μητρική του γλώσσα.

Στα αγγλικά, ο Zelenskyy επανέλαβε το μήνυμά του στον αντιπρόεδρο JD Vance, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα την Παρασκευή στο Μόναχο, λέγοντας ότι εάν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, «αυτό θα είναι η καταστροφή του ΝΑΤΟ». Πρόσθεσε ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν τη στρατιωτική ικανότητα να αμυνθούν χωρίς τις ΗΠΑ

«Θα ξεκινήσουν από εκείνες τις χώρες… μικρές χώρες που ήταν στην ΕΣΣΔ, στη Σοβιετική Ένωση», είπε ο Ζελένσκι. «Αλλά η Ευρώπη δεν θα απαντήσει, γιατί δεν έχει τρόπο να αρχίσει να αμύνεται. Κάθε χώρα υπερασπίζεται τον εαυτό της».

Πρόσθεσε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει πόσα μέρη της Ευρώπης θα επιδίωκε να καταλάβει ο Πούτιν, αλλά ότι η «πιθανότητα» πολέμου θα κρέμεται πάντα πάνω από την ήπειρο.

Τα σχόλια του Ζελένσκι έρχονται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ περιέγραψε αυτή την εβδομάδα τους δικούς της στόχους για ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με τον Τραμπ να αποκαλύπτει την Τετάρτη ότι μίλησε με τον Πούτιν τηλεφωνικά.

«Όπως συμφωνήσαμε και οι δύο, θέλουμε να σταματήσουμε τους εκατομμύρια θανάτους που λαμβάνουν χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία/Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε, πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης ο ένας στο έθνος του άλλου. Συμφωνήσαμε, επίσης, να ξεκινήσουν οι αντίστοιχες ομάδες μας αμέσως διαπραγματεύσεις».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Παρασκευής, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ και άλλους Αμερικανούς ηγέτες για την «στήριξή τους» στην Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει «κανένας ηγέτης στον κόσμο που μπορεί πραγματικά να κάνει μια συμφωνία με τον Πούτιν χωρίς εμάς».

Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης πιστώνει στον Τραμπ ότι πυροδότησε φόβο στον Πούτιν, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο εθνών.

«[Ο Πούτιν] δεν θέλει καμία ειρήνη», είπε ο Ζελένσκι. «Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά λίγο φοβισμένος για τον Πρόεδρο Τραμπ, και νομίζω ότι ο πρόεδρος έχει αυτή την ευκαιρία και είναι δυνατός, και νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να ωθήσει τον Πούτιν σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Ωστόσο, ο Ζελένσκι παρακάλεσε τον Τραμπ να προσεγγίσει τις συνομιλίες του με τον Πούτιν και άλλους Ρώσους ηγέτες, διατηρώντας παράλληλα πίστη στην Ουκρανία. Τόνισε στη συνέντευξη ότι θα ήταν «πολύ δύσκολο» για την Ουκρανία να επιβιώσει χωρίς την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

«Ήθελα πολύ η Ουκρανία να είναι προτεραιότητα για τον Τραμπ, και όχι η Ρωσία. Και ελπίζω ότι είμαστε πιο σημαντικοί», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Δεν είμαστε τόσο μεγάλοι όσο η Ρωσία, αλλά νομίζω ότι στρατηγικά η Ουκρανία είναι πιο σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είμαστε πραγματικά εταίροι, σύμμαχοι και μοιραζόμαστε κοινές αξίες».

«Εμπιστεύομαι τον Πρόεδρο Τραμπ επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή ο λαός σας, ο λαός σας τον ψήφισαν και σέβομαι την επιλογή τους», είπε ο Ζελένσκι σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Προειδοποίησε επίσης ότι κανείς, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, δεν πρέπει να εμπιστεύεται τα λόγια του Πούτιν.

«Μην εμπιστεύεστε τον Πούτιν. Μην εμπιστεύεστε μόνο λόγια για κατάπαυση του πυρός», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, επικαλούμενος τη δική του εμπειρία για ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία το 2019 πριν καταρρεύσει η συμφωνία.

Ερωτηθείς τι θα έλεγε στον Πούτιν εάν οι δυο τους συναντηθούν για ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Ζελένσκι αποκάλεσε τον Ρώσο ηγέτη «δολοφόνο» και «τρομοκράτη».

«Είναι δολοφόνος και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ», είπε ο Ζελένσκι. «Και γι' αυτό πρόκειται για διάλογο με έναν τρομοκράτη, διάλογο με έναν δολοφόνο. Δεν έχω τέτοια δύναμη, αρκετή δύναμη για να τον πετάξω έξω. Γι' αυτό πρέπει να μιλήσω γι' αυτό. Έτσι, οι σύμμαχοί μας μπορούν να μου δώσουν τέτοια δύναμη για να τον απωθήσω».

Τα σύνορα της Ουκρανίας

Ο Ζελένσκι απάντησε επίσης σε πολλά σημεία που έθεσαν ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αυτή την εβδομάδα, με τον Χέγκσεθ να λέει ότι είναι «μη ρεαλιστικό» για την Ουκρανία να περιμένει να πάρει πίσω όλο το έδαφος που έχει καταλάβει η Ρωσία από το 2014.

«Θέλουμε, όπως εσείς, μια κυρίαρχη και ευημερούσα Ουκρανία. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι η επιστροφή στα σύνορα της Ουκρανίας πριν από το 2014 είναι ένας μη ρεαλιστικός στόχος», είπε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια ομιλίας στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Ο Ζελένσκι είπε στον Welker την Παρασκευή ότι ο ουκρανικός νόμος εμποδίζει το έθνος να αναγνωρίσει ότι η Ρωσία κατέχει πρώην ουκρανική γη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι θα ήταν πρόθυμος να συζητήσει την παραχώρηση των κατεχόμενων εδαφών ως μέρος μιας διπλωματικής συμφωνίας όπου η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Ναι, πρέπει να τα επιστρέψουμε διπλωματικά. Ναι, μπορούμε. Αν είμαστε στο ΝΑΤΟ, είναι κατανοητό γιατί διπλωματικά, είναι πολύ κατανοητό», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα είναι «φυσικά να μη χάσουμε ανθρώπους».

Στο μέλλον, πρόσθεσε, η Ουκρανία θα αναζητούσε έναν «καλό τρόπο, διπλωματικό» τρόπο για να ανακτήσει τις εδαφικές απώλειες, αλλά «ο λαός είναι ο πιο σημαντικός εν προκειμένω».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι πιθανό η Ουκρανία να κερδίσει τον πόλεμο στρατιωτικά.

Την Παρασκευή, ο Ζελένσκι μίλησε επίσης για μια πιθανή συμφωνία στα σκαριά με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία σχετικά με τα ορυκτά σπάνιων γαιών της χώρας της Ανατολικής Ευρώπης.

«Εξετάσαμε τι εισάγει η Αμερική, τι σπάνιες γαίες, τι εισάγει η Αμερική για τη βιομηχανία της. Και όταν πήραμε τιτάνιο - αυτό είναι ένα παράδειγμα, τιτάνιο - λέμε ότι έχουμε τιτάνιο στην Ουκρανία, και αυτές είναι ακριβείς πληροφορίες. Και είναι αρκετό για τη βιομηχανία για 40 χρόνια», είπε ο Zelenskyy.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε την ιδέα ότι οι ΗΠΑ κατέχουν το 50% των ορυκτών σπάνιων γαιών της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια που οι ΗΠΑ έχουν στείλει εκεί από το 2022. Όμως ο Ζελένσκι ήταν ξεκάθαρος ότι οποιαδήποτε συμφωνία που αφορά τα ορυκτά της Ουκρανίας πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ

«Βοηθήστε μας να το υπερασπιστούμε και θα βγάλουμε χρήματα από αυτό μαζί», είπε ο Ζελένσκι.

«Εάν δεν μας δοθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πιστεύω ότι η οικονομική συνθήκη δεν θα λειτουργήσει. Όλα πρέπει να είναι δίκαια», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

