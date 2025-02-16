Γαλλία: Οι Ευρωπαίοι πρέπει να «κάνουν περισσότερα και καλύτερα» για τη συλλογική τους ασφάλεια

Οι Ευρωπαίοι πρέπει να κάνουν «περισσότερα και καλύτερα» για τη συλλογική τους ασφάλεια, δεδομένης της «επιτάχυνσης» γύρω από την Ουκρανία και των αμερικανικών θέσεων, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηλύσια Πεδία, παραμονή της συνάντησης Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι.

«Πιστεύουμε ότι, ως συνέπεια της επιτάχυνσης στο ουκρανικό ζήτημα, αλλά και ως συνέπεια των όσων λένε Αμερικανικά ηγετικά στελέχη, υπάρχει ανάγκη οι Ευρωπαίοι να κάνουν περισσότερα, καλύτερα και με συνεκτικό τρόπο για τη συλλογική μας ασφάλεια», τόνισε ο σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η άτυπη συνάντηση που κάλεσε για αύριο Δευτέρα ο Γάλλος πρόεδρος στο Ελιζέ για την Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη «θα έχει στόχο να διευκολύνει τη συνέχιση των συνομιλιών στις Βρυξέλλες», σημείωσε.

Εκτός από τον Μακρόν, θα παρευρεθούν οι επικεφαλής κυβερνήσεων της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Δανίας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση προγραμματίστηκε να γίνει σε περιορισμένη μορφή για «πρακτικούς» λόγους, αλλά πρόκειται να διευρυνθεί, πρόσθεσε. «Για εμάς, αυτό αφορά όλους, όλοι πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση», τόνισε ο σύμβουλος του Γάλλου προέδρου.

«Ο στόχος είναι να καθοριστεί τι μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίοι για τους ίδιους, δεδομένης της επιτάχυνσης που βλέπουμε στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του προέδρου Τραμπ», είπε.

«Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι μια ευκαιρία με την έννοια ότι μπορούν να επιταχύνουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά προφανώς πρέπει ακόμα να συμφωνήσουμε και να δούμε υπό ποιες συνθήκες μπορεί να επιτευχθεί το τέλος του πολέμου», σημείωσε ο σύμβουλος, τονίζοντας «τις ανάγκες κυριαρχίας και ασφάλειας της Ουκρανίας καθώς και της Ευρώπης».

Αυτό αφορά ιδιαίτερα «τις εγγυήσεις ασφαλείας που μπορούν να δώσουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, μαζί ή χωριστά», επεσήμανε.

Η Ευρώπη πρέπει τώρα «να αντλήσει συμπεράσματα» όλων των συζητήσεων που ξεκίνησαν πριν από αρκετά χρόνια για την ευρωπαϊκή κυριαρχία με πρωτοβουλία του προέδρου Μακρόν, τόνισε το Ελιζέ.

«Διαθέτουμε πλέον τα εργαλεία για να συμβάλουμε για μια ισχυρή, σταθερή ειρήνη στην Ουκρανία προς όφελος της Ουκρανίας αλλά και των Ευρωπαίων», κατέληξε ο σύμβουλος.

