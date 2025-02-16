Ζαν-Νοέλ Μπαρό: «Αδιανόητο» η Ρωσία να επανενταχθεί σήμερα στην G7

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν «αδιανόητο» η Ρωσία να επανενταχθεί σήμερα στην G7, όπως ελπίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Σήμερα, αυτό είναι αδιανόητο. Η G7 είναι η ομάδα των πιο προηγμένων μεγάλων δημοκρατιών. Θέλει η Ρωσία να εμφανίζεται ως μια προηγμένη δημοκρατία; Όχι», οπότε «σήμερα, αυτό δεν είναι αποδεκτό», δήλωσε ο Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI.

«Η Ρωσία συμπεριφέρεται όλο και λιγότερο ως μια δημοκρατία, εξαπολύει επιθέσεις ασυγκράτητα και ξεδιάντροπα σε άλλα κράτη μέλη της G7, συνεπώς αυτό δεν είναι αποδεκτό», συνέχισε.

Την επομένη της τηλεφωνικής επικοινωνίας την Τετάρτη του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε η Ρωσία επανενταχθεί στην G7, η οποία θα γινόταν και πάλι η G8, και χαρακτήρισε τη διαγραφή της από την Ομάδα «λάθος».

«Θα ήθελα πολύ να επιστρέψει», είπε για τον Ρώσο ομόλογό του και την Ομάδα αυτή χωρών από την οποία η Ρωσία αποκλείστηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας της Ουκρανίας το 2014.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ δεν απέκλεισε την επανένταξη της Μόσχας στην Ομάδα αυτή αν βρεθεί μια «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στην Ουκρανία.

«Στο μέλλον, γιατί όχι;» «Η ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο (κατά της Ουκρανίας) βαραίνει τον Πούτιν, δεν είναι ο ρωσικός λαός που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο. Αν, όταν δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, καταφέρουμε να επαναφέρουμε τους δεσμούς μας με τον ρωσικό λαό, είναι πιθανές άλλες διπλωματικές σχέσεις», είπε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

