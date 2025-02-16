Ιταλία: Μωρό εννέα μηνών σκοτώθηκε από επίθεση του κατοικίδιου πιτ μπουλ της οικογένειας

Ένα κοριτσάκι εννέα μηνών, η Τζούλια, δέχθηκε θανάσιμη επίθεση από ένα πιτ μπουλ, στην περιοχή Ατσέρα, σε μικρή απόσταση από τη Νάπολη.

Ο σκύλος, που ανήκει στους γονείς του μωρού, επιτέθηκε στην Τζούλια ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι της.

Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν απλά τον θάνατό της.

Αρχικά, ο πατέρας είπε ότι η κόρη του δέχθηκε επίθεση από ένα αδέσποτο σκύλο. Αλλά μετά την οργισμένη αντίδραση της συντρόφου του, -η οποία την ώρα του τραγικού συμβάντος εργαζόταν σε πιτσαρία- ο πατέρας αναγκάσθηκε να πει την αλήθεια. Όπως κατέθεσε σε εισαγγελείς, αποκοιμήθηκε, δεν κατάλαβε και δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη θανάσιμη επίθεση του σκυλιού στο παιδί του.

Περίοικοι δήλωσαν ότι ο συγκεκριμένος σκύλος ήταν επιθετικός και ότι πρόσφατα είχε επιτεθεί βίαια σε ένα άλλο κατοικίδιο, σκοτώνοντάς το.

«Οι γονείς της Τζούλια είναι καλοί άνθρωποι, αλλά μάλλον δεν αντελήφθησαν τον κίνδυνο που διέτρεχε η κόρη τους», είπε μια γειτόνισσα σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.