Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα ότι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία αργότερα σήμερα μαζί με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Βαλτς για να έχουν συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχος αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ήταν η πρώτη επιβεβαίωση από επίσημα χείλη για αυτές τις συνομιλίες στο σουνιτικό βασίλειο, μετά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για το ζήτημα αυτό.

«Θα πάω απόψε», είπε ο Γουίτκοφ για το ταξίδι του σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. «Θα μεταβώ εκεί μαζί με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας και θα έχουμε συναντήσεις υπό τις οδηγίες του προέδρου και ελπίζουμε ότι θα καταγράψουμε κάποια πραγματικά καλή πρόοδο».

Οι επερχόμενες συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία θα είναι από τις πρώτες υψηλού επιπέδου πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων εδώ και χρόνια. Αυτές έχουν σκοπό να προετοιμάσουν το έδαφος για μια συνάντηση κορυφής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ουκρανοί ηγέτες και αξιωματούχοι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκφράσει δημόσια την απογοήτευση και τη δυσφορία τους που η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ τους απέκλεισαν από ορισμένες διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν προσκλήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση στη Σαουδική Αραβία, με το Κίεβο να έχει διαμηνύσει ότι δεν θα δεσμευτεί από καμία συμφωνία που θα προκύψει από οποιεσδήποτε συζητήσεις που θα γίνουν στο Ριάντ.

Ο Γουίτκοφ διαφώνησε ότι οι Ουκρανοί έχουν αποκοπεί από τις συνομιλίες με τους Ρώσους. Στη συνέντευξή του στο Fox τόνισε ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο δεν είπε αν οι Ουκρανοί έχουν προσκληθεί στις συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία.

«Δεν νομίζω ότι αφορά τον αποκλεισμό κανενός», είπε ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή. «Στην πραγματικότητα, πρόκειται για συμπερίληψη όλων», συμπλήρωσε.

Χθες ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικλ Μακόλ δήλωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Βαλτς και ο Γουίτκοφ, θα ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία για να έχουν ειρηνευτικές συνομιλίες για το ουκρανικό.

Οι 6 ερωτήσεις των ΗΠΑ στους Ευρωπαίους

Η Ουάσινγκτον έστειλε στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ερωτήσεις για το τι θα χρειάζονταν από τις ΗΠΑ ώστε να παράσχουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας.

Στο έγγραφο, που αποτελείται από έξι σημεία και ερωτήσεις, οι ΗΠΑ ρωτούν επίσης μεταξύ άλλων ποιες χώρες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στις εγγυήσεις, (ποιες) θα ήταν πρόθυμες να αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνικής διευθέτησης, και το μέγεθος μιας ενδεχόμενης δύναμης υπό ευρωπαϊκή ηγεσία.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε ότι η Ουάσινγκτον «κατέστη σαφές ότι περιμένει από Ευρωπαίους εταίρους να αναλάβουν τα ηνία στην εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαισίου ασφαλείας και προσβλέπουμε στις προτάσεις τους».

Ακολουθούν αναλυτικά οι ερωτήσεις που έστειλαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

1) Τι θεωρείτε ως υποστηριζόμενες από την Ευρώπη εγγυήσεις ασφαλείας ή διασφαλίσεις που θα λειτουργούσουν ως επαρκής αποτρεπτικός παράγοντας για τη Ρωσία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι αυτός ο πόλεμος θα τερματιστεί με μια διαρκή ειρηνευτική διευθέτηση;

2) Ποιες ευρωπαϊκές και/ή τρίτες χώρες πιστεύετε ότι θα μπορούσαν ή θα συμμετείχαν σε μια τέτοια διευθέτηση;

Υπάρχουν χώρες που πιστεύετε ότι (η συμμετοχή τους) είναι απαραίτητη;

Θα ήταν διατεθειμένη η χώρα σας να αναπτύξει δικό της στρατό στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής διευθέτησης;

3) Αν στρατιωτικές δυνάμεις τρίτων χωρών αναπτυχθούν στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ποιο θα θεωρούσατε ότι είναι το απαραίτητο μέγεθος μιας τέτοιας υπό την ηγεσία της Ευρώπης δύναμης;

Πώς και πού θα αναπτυχθούν αυτές οι δυνάμεις και για πόσο χρονικό διάστημα;

4) Ποες ενέργειες οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι εταίροι πρέπει να προετοιμάσουν να λάβουν αν η Ρωσία επιτεθεί σε αυτές τις δυνάμεις;

5) Ποιες, αν υπάρχουν, απαιτήσεις υποστήριξης των ΗΠΑ θα θεωρούσε απαραίτητη η κυβέρνησή σας για τη συμμετοχή της σε αυτές τις ρυθμίσεις ασφαλείας;

Συγκεκριμένα, ποιοι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι πόροι πιστεύετε ότι θα απαιτηθούν από τις ΗΠΑ;

6) Ποιες πρόσθετες δυνατότητες, εξοπλισμό και επιλογές συντήρησης είναι διατεθειμένη να παράσχει η κυβέρνησή σας στην Ουκρανία για να βελτιώσει τη διαπραγματευτική της θέση και να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία;

Τι περισσότερο είναι διατεθειμένη να κάνει η κυβέρνησή σας για να αυξήσει τις κυρώσεις της στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της αυστηρότερης επιβολής των κυρώσεων και της καλύτερης στόχευσης τρίτων χωρών παγκοσμίως που παρέχουν διευκολύνσεις στη Ρωσία;

