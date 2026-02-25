Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε την Τετάρτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε ο Ντμίτρο Λίτβιν, προεδρικός σύμβουλος της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν μια ημέρα πριν ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, συναντηθεί με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον σύμβουλο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Γενεύη στις 26 Φεβρουαρίου.

Τι δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επικοινωνία

Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Οι εκπρόσωποι του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετείχαν επίσης στην τηλεφωνική επικοινωνία. Οι ομάδες μας εργάζονται σκληρά αυτή τη στιγμή και τους ευχαρίστησα για όλες τις προσπάθειές τους και τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις, στο έργο για τον τερματισμό του πολέμου.

Και εκτιμούμε πραγματικά το πρόγραμμα PURL. Αυτός ο χειμώνας είναι ο πιο δύσκολος για την Ουκρανία, αλλά οι πύραυλοι για συστήματα αεράμυνας που μπορούμε να αγοράσουμε από τις ΗΠΑ είναι πολύ χρήσιμοι για την υπέρβαση όλων αυτών των προκλήσεων και την προστασία ζωών.

Συζητήσαμε για τα ζητήματα με τα οποία θα εργαστούν οι εκπρόσωποί μας αύριο στη Γενεύη σε διμερή συνάντηση, καθώς και για την προετοιμασία της επόμενης συνάντησης των πλήρων διαπραγματευτικών ομάδων σε τριμερή μορφή στις αρχές Μαρτίου. Αναμένουμε ότι θα δώσει την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγεσίας. Ο Πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει αυτή τη σειρά βημάτων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιλυθούν όλα τα πολύπλοκα και ευαίσθητα ζητήματα και να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος. Ευχαριστώ!

Πηγή: skai.gr

