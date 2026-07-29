Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ένα έκτακτο «χειμερινό πακέτο» πυραύλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, προκειμένου να προστατεύσει τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από τις ρωσικές επιθέσεις.

Κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, συζητήθηκε η δυνατότητα η Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα Patriot, κρίσιμα για την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι συζήτησαν επίσης την παροχή άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να στηρίξουν την άμυνα της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ένα έκτακτο «χειμερινό πακέτο» πυραύλων για τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot προκειμένου το Κίεβο να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών.

Στη διάρκεια της συνάντησης που είχε χθες Τρίτη ο Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο συζητήθηκε το ενδεχόμενο η Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους για τα συστήματα Patriot, ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.

«Ο πρόεδρος κι εγώ συζητήσαμε αναφορικά με την παροχή άδειας για την παραγωγή πυραύλων Patriot και άλλες ιδέες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν», σημείωσε ο Ζελένσκι στο Χ μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Στις αρχές Ιουλίου ο Τραμπ, από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, είχε υποσχεθεί να δώσει στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή πυραύλων Patriot.

Μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο ο Ζελένσκι είχε συνομιλίες με εκπροσώπους της Lockheed Martin και της Raytheon – εταιρείες που παράγουν πυραύλους για Patriot- προκειμένου να συζητήσει το θέμα.

Ωστόσο, ακόμη κι αν η Ουκρανία λάβει τη σχετική άδεια, θα χρειαστεί ένα με πέντε χρόνια για να μπορέσει να κατασκευάσει μεγάλο αριθμό πυραύλων, με τον Ουκρανό πρόεδρο να τονίζει ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα δεν ικανοποιεί τη χώρα του. «Χρειαζόμαστε Patriot χθες», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι ζήτησε 300 πυραύλους μέχρι τον χειμώνα.

Από την πλευρά του ο Τραμπ υποσχέθηκε να προσπαθήσει να βοηθήσει το Κίεβο, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι δύσκολο οι ΗΠΑ να προσφέρουν τόσους πυραύλους στην Ουκρανία λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Εξάλλου o Ζελένσκι επεσήμανε ότι είναι πιθανό τις επόμενες δύο εβδομάδες να μεταβούν στο Κίεβο οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Αυτό θα είναι το πρώτο τους ταξίδι στην Ουκρανία, έπειτα από πολλά που πραγματοποίησαν στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι θέλει να συζητήσει μαζί τους λεπτομερώς ιδέες για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κούσνερ και ο Γουίτκοφ επιθυμούν την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας προκειμένου να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία, αν και υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμφωνήσει σε μια κατάπαυση των εχθροπραξίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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