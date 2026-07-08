Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην Οδησσό

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας ρωσικού πλήγματος στην Οδησσό της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Σερχίι Λισάκ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές σε υποδομές του λιμανιού, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για τις ουκρανικές εξαγωγές.

Πηγή: skai.gr

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