Σύνοδος ΝΑΤΟ: Τα F 35 και το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος Ερντογάν χαρακτήρισε ιστορική τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα με τη συμμετοχή 32 ηγετών.

Τόνισε τα οφέλη για την τουρκική αμυντική βιομηχανία, επισημαίνοντας πως η Τουρκία παράγει δικά της μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης, πλοία και συστήματα αεράμυνας.

Στο επίκεντρο ήταν το Αιγαίο και η απόφαση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την πώληση των F-35, με την Άγκυρα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης αυτών των οπλικών συστημάτων.

Για μία ιστορική σύνοδο έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Το Αιγαίο και η απόφαση του Αμερικανού προέδρου για την πώληση των F35 στο επίκεντρο.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ιστορική χαρακτήρισε ο πρόεδρος Ερντογάν τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που ολοκληρώθηκε χθες στην Άγκυρα με τη συμμετοχή των 32 ηγετών της Συμμαχίας. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η αμυντική βιομηχανία από την Τουρκία, τονίζοντας ότι η Άγκυρα είναι ένας από τους λίγους συμμάχους που, μεταξύ άλλων, παράγουν τα δικά τους μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης, πλοία και συστήματα αεράμυνας.

Πηγή: Deutsche Welle

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώληση F 35Ο Ερντογάν ζήτησε την άμεση άρση των περιορισμών που απομένουν στο εμπόριο προϊόντων της αμυντικής βιομηχανίας μεταξύ των συμμάχων. Όμως, το ενδεχόμενο πώλησης των F 35 στην Τουρκία παραμένει ανοικτό, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ, μετά το πέρας της συνόδου, είπε ότι δεν έχει ακόμα αποφασίσει οριστικά ποιος θα πάρει τα F 35, αν και η γενική του τάση είναι θετική.Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στα προβλήματα του Αιγαίου. Είπε ότι και ο Έλληνας ομόλογός του επιθυμεί τη λύση τους. Ανέφερε ότι, στην πρώτη φάση, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν το θέμα και, αν χρειαστεί, «θα καθήσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα το συζητήσουμε». Η επίλυση του προβλήματος αυτού αποτελεί καθήκον των ηγετών, είπε ο Ερντογάν. Ωστόσο, για το casus belli, είπε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού του δεν γνωρίζει τι είναι. «Ας μην επιβαρύνουμε, λοιπόν, ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά».Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποφάσεις του προέδρου Τραμπ για την Τουρκία θα κρίνουν και το μέλλον των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η άρση των κυρώσεων κατά της Τουρκίας, που ισχύουν από το 2020 βάσει του νόμου CAATSA για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής, και η πώληση των μαχητικών F 35 στην Τουρκία είναι τα δύο βασικά θέματα που θα πρέπει να επιλύσει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενδεικτικό, πάντως, της σημασίας που έχουν τα θέματα αυτά και για τις δύο πλευρές είναι το γεγονός ότι, μία ημέρα μετά τη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχαν επίσης ξεχωριστή διμερή συνάντηση, πιθανότατα για να προωθήσουν τα θέματα που συζήτησαν οι Τραμπ και Ερντογάν.

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