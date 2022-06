Ουκρανικοί πύραυλοι χτύπησαν ρωσικό ρυμουλκό που μετέφερε στρατιώτες και όπλα στο Φιδονήσι - Βίντεο

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνει εδώ και λίγη ώρα τον γύρο του Διαδικτύου, αντιπλοϊκοί πύραυλοι χτύπησαν το ρωσικό ρυμουλκό.

Ουκρανικοί πύραυλοι φέρεται να έπληξαν ρυμουλκό του ρωσικού πολεμικού ναυτικού που μετέφερε στρατιώτες, όπλα και πυρομαχικά στο κατεχόμενο από τη Ρωσία Φιδονήσι, νότια της Οδησσού, δήλωσε ο τοπικός ουκρανός κυβερνήτης.

Better video, clearly shows the Russian tug being hit by two Ukrainian antiship cruise missiles https://t.co/spvmBlfFzK pic.twitter.com/wJni7UsgNy

Ο κυβερνήτης της περιοχής της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο, ανέφερε ότι επλήγη το ρυμουλκό Vasiliy Beg.

Το Φιδονήσι, μικρής έκτασης, αλλά μεγάλης στρατιωτικής σημασίας, έχει πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες το τροφοδοτούν μέσω της Σεβαστούπολης.

Το σημερινό πλήγμα του ρωσικού ρυμουλκού από άγνωστου μέχρι στιγμής τύπου αντιπλοϊκούς πυραύλους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι πιθανό οι ουκρανικές δυνάμεις να έχουν την δυνατότητα να αποκλείσουν το νησί από τον ρωσικό ανεφοδιασμό.

Το Φιδονήσι έγινε γνωστό από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν 19 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν είχαν αρνηθεί να παραδώσουν τα όπλα κατά την ρωσική επιχείρηση κατάληψής του.

Η αντίδραση αυτή των Ουκρανών που υπερασπίστηκαν το νησί (με τη γνωστή σε όλους πια φράση «ρωσικό πολεμικό πλοίο να πας να...») αποτυπώθηκε πρόσφατα και σε ουκρανικά γραμματόσημα, αποκτώντας πρόσθετη βαρύτητα για τους Ουκρανούς καθώς στην επιχείρηση στο Φιδονήσι είχε πάρει μέρος το ρωσικό καταδρομικό Moskva που βυθίστηκε.

Πηγή: skai.gr