Τη σφοδρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου προκάλεσε η δήλωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν περί αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους θα αποτελούσε νίκη για τη Χαμάς και το Ιράν, δήλωσε ο Νετανιάχου στον Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Νετανιάχου «εξέφρασε τη σφοδρή αντίθεσή του στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και δήλωσε ότι αυτό θα αποτελούσε τεράστιο έπαθλο για την τρομοκρατία», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Ισραηλινός ηγέτης φέρεται να υποστήριξε ότι «ένα παλαιστινιακό κράτος που θα ιδρυθεί λίγα λεπτά μακριά από τις ισραηλινές πόλεις θα μετατραπεί σε ιρανικό προπύργιο της τρομοκρατίας».

Την περασμένη Τετάρτη, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία ενδέχεται να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τους επόμενους μήνες. «Δεν το κάνω για την ενότητα, ούτε για να ευχαριστήσω αυτόν ή τον άλλον. Το κάνω γιατί κάποια στιγμή θα είναι δίκαιο», ανέφερε σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, μετά την αιματηρή επίθεση της οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος και τη σύλληψη ομήρων που μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε έπειτα το Ισραήλ, ο στρατός φέρεται να έχει σκοτώσει πάνω από 50.000 ανθρώπους. Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ ελέγχει περίπου το ένα τρίτο της Γάζας, ενώ οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται αλλά χωρίς καμία πρόοδο λόγω σημαντικών διαφορών στις απαιτήσεις των δύο πλευρών.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι πλέον «πιθανότατα χειρότερη από ποτέ» από όταν ξεκίνησαν οι σφοδρές ισραηλινές επιθέσεις πριν από 18 μήνες, με κρίσιμες ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, καύσιμα και νερό.



